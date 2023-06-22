Україна отримає ракети AIM-120: збиватимуть літаки окупантів

США в рамках нового пакету військової допомоги передадуть Україні ракети AIM-120 AMRAAM класу "повітря-повітря". Про це повідомляє прес-служба американського Міністерства оборони.

Україна отримає ракети AIM-120: збиватимуть літаки окупантів

У повідомленні йдеться про те, що Пентагон уклав контракт із компанією, яка випускає ракети AIM-120, на суму понад 1,1 млрд доларів. Але ці ракети призначаються не лише одній Україні. США частину цих ракет передадуть іншим країнам. Наприклад, Італії, Японії, Іспанії та Фінляндії.

Скільки конкретно вищезгаданих ракет отримають ЗСУ – не уточнюється. Також не відомо, коли ці авіаційні боєприпаси доставлять до нашої країни.

Вперше про те, що США можуть передати Україні ракети AIM-120 класу "повітря-повітря", стало відомо у березні 2023 року. Тоді американські ЗМІ повідомили, що Білий дім розглядає таку можливість. Наразі, влітку 2023 року, відповідне рішення ухвалено.

Україна отримає ракети AIM-120: збиватимуть літаки окупантів

Що являють собою авіаційні ракети AIM-120 AMRAAM класу "повітря-повітря"? Які їхні основні тактико-технічні показники?

Армія США прийняла на озброєння ракети AIM-120 у 1991 році. Це всепогодна керована ракета середньої дальності. Вона призначена для знищення повітряних цілей поза прямою видимістю. Є такі ракети класу "земля-повітря" та класу "повітря-повітря".

Вперше ракетою AIM-120 збили літак під час війни у Перській затоці. Тоді американський винищувач F-16D цією ракетою збив іракський винищувач МіГ-25.

Зараз є кілька модифікація ракет AIM-120 класу "повітря-повітря". Найновіша з них – AIM-120D (американці її прийняли на озброєння у 2008 році). Максимальна дальність такої ракети становить 180 км.

Україна отримає авіаційні ракети AIM-120 у версіях C-8 та D-3. Тобто найсучасніші. Ракета AIM-120C-8 отримала приймач супутникової навігаційної системи GPS та двосторонню лінію передачі даних. Вона може вражати повітряні цілі з відривом до 180 км.

Україна отримає ракети AIM-120: збиватимуть літаки окупантів

Довжина такої ракети становить 3660 мм, розмах крил – 525 мм, а маса бойової частини – 18 кг.

У США ракетами AIM-120 оснащуються літаки різних типів. Наприклад. F-16 Fighting Falcon та F-35A Lightning II. В Україні цими ракетами оснащуватимуть, мабуть, літаки МіГ. Але їх слід переобладнати під цей тип авіаційних боєприпасів. Надалі, коли Україна отримає винищувачі F-16, їх також оснащуватимуть ракетами AIM-120.

Раніше стало відомо, що Україна отримала американський зенітно-ракетний комплекс Patriot.


Максимов Віталій, Тудей





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