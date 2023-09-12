Росія отримає чотири нові літаки Ту-160М, якими наносять ракетні удари по Україні

Поставки мають відбутися до кінця поточного року.

Армія Росії у 2023 році збирається прийняти на озброєння відразу чотири нові літаки Ту-160М. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на слова міністра оборони Сергія Шойгу, інформує ZN.ua.

Росія отримає чотири нові літаки Ту-160М, якими наносять ракетні удари по Україні

Оборонне відомство РФ порушило питання про те, як "Об'єднана авіабудівна корпорація" реалізує план поставок військових літаків. За словами міністра оборони, у 2023 році на озброєнні має з'явитися відразу чотири модернізовані бомбардувальники Ту-160М.

Також Шойгу під час наради повідомив, що збройні сили російської федерації 2023 року отримають шість військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А. Інша частина наради пройшла за закритими дверима.

Що стосується Ту-160М, це надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. Оригінальну версію було розроблено понад 40 років тому, але виробництво зупинилося 2008 року. Через сім років російська влада ухвалила рішення відновити виробництво і модернізувати 16 Ту-160, що залишилися, до рівня Т-160М.

Майже два роки тому Ту-160М, побудований з нуля, здійснив перший політ. Він отримав модернізовані силові установки, нову авіаційну електроніку та оновлені системи управління озброєнням.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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