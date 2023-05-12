Чехія може передати Україні військові літаки L-159

Чехія у рамках військової допомоги може передати Україні свої військові літаки L-159. Такої можливості не виключив чеський президент Петр Павел.

Чехія може передати Україні військові літаки L-159

За його словами, літаки Л-159 могли б надати велику допомогу Збройним силам України під час майбутнього контрнаступу, який проведуть з метою звільнення тимчасово окупованих українських територій.

Україна ще у 2022 році просила міжнародних союзників, у тому числі США, Великобританію, Німеччину та Францію, надати їй сучасні військові літаки для захисту від російських окупантів. Однак, поки це прохання не знайшло розуміння з боку західних союзників. Проте переговори тривають.

Але союзники вже передали Україні певну кількість радянських літаків. Так, у травні 2023 року стало відомо, що Польща передала нашій країні 14 винищувачів МІГ-29.

Що це за літак Л-159? Це навчально-тренувальний та навчально-бойовий літак (легкий багатоцільовий штурмовик), створений чеською компанією Aero Vodochody. У нього є одномісна та двомісна версії. Одномісний Л-159А армія Чехії прийняла на озброєння у 2001 році.

Чехія може передати Україні військові літаки L-159

Довжина Л-159A становить 12,72 м, розмах крила – 8,70 м. Екіпаж – 1 особа. Максимальна швидкість – 936 км. Дальність польоту (практична дальність) – 1570 км. Бойове навантаження – 2340 кг. Озброєння – бомби, некеровані ракети або ракети класу "повітря-земля" та класу "повітря-повітря".

Літаки Л-159 стоять на озброєнні армій Чехії та Іраку. В Іраку вони брали участь у бойових діях. Ці літаки мають гарну надійність. Відомо, що за весь час експлуатації у Чехії сталося лише дві авіакатастрофи за участю Л-159.

Слід зазначити, що у армії Чехії літаки Л-159 планують використовувати до 2040 року. Поступово їх змінюватимуть на середньовисотні бойові безпілотні літальні апарати великої тривалості польоту (до таких безпілотників, наприклад, належить турецький Bayraktar).

Чехія може передати Україні військові літаки L-159

Скільки літаків Л-159 перебуває на озброєнні чеської армії та скільки можуть їх передати Україні – точно не відомо. За даними чеських ЗМІ, на озброєнні армії Чехії є щонайменше 24 літаки Л-159. Стільки літаків повинна буде обслуговувати компанія Aero Vodochody до 2029 року після закінчення дії гарантійного сервісного обслуговування в 2023 році.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Збройні сили України отримали 15 чеських зенітних установок, зроблених на пікапах.


Максимов Віталій, Тудей





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