Чехія може передати Україні військові літаки L-159

Чехія у рамках військової допомоги може передати Україні свої військові літаки L-159. Такої можливості не виключив чеський президент Петр Павел.

За його словами, літаки Л-159 могли б надати велику допомогу Збройним силам України під час майбутнього контрнаступу, який проведуть з метою звільнення тимчасово окупованих українських територій.

Україна ще у 2022 році просила міжнародних союзників, у тому числі США , Великобританію, Німеччину та Францію, надати їй сучасні військові літаки для захисту від російських окупантів. Однак, поки це прохання не знайшло розуміння з боку західних союзників. Проте переговори тривають.

Але союзники вже передали Україні певну кількість радянських літаків. Так, у травні 2023 року стало відомо, що Польща передала нашій країні 14 винищувачів МІГ-29.

Що це за літак Л-159? Це навчально-тренувальний та навчально-бойовий літак (легкий багатоцільовий штурмовик), створений чеською компанією Aero Vodochody. У нього є одномісна та двомісна версії. Одномісний Л-159А армія Чехії прийняла на озброєння у 2001 році.

Довжина Л-159A становить 12,72 м, розмах крила – 8,70 м. Екіпаж – 1 особа. Максимальна швидкість – 936 км. Дальність польоту (практична дальність) – 1570 км. Бойове навантаження – 2340 кг. Озброєння – бомби, некеровані ракети або ракети класу "повітря-земля" та класу "повітря-повітря".

Літаки Л-159 стоять на озброєнні армій Чехії та Іраку. В Іраку вони брали участь у бойових діях. Ці літаки мають гарну надійність. Відомо, що за весь час експлуатації у Чехії сталося лише дві авіакатастрофи за участю Л-159.

Слід зазначити, що у армії Чехії літаки Л-159 планують використовувати до 2040 року. Поступово їх змінюватимуть на середньовисотні бойові безпілотні літальні апарати великої тривалості польоту (до таких безпілотників, наприклад, належить турецький Bayraktar).

Скільки літаків Л-159 перебуває на озброєнні чеської армії та скільки можуть їх передати Україні – точно не відомо. За даними чеських ЗМІ, на озброєнні армії Чехії є щонайменше 24 літаки Л-159. Стільки літаків повинна буде обслуговувати компанія Aero Vodochody до 2029 року після закінчення дії гарантійного сервісного обслуговування в 2023 році.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Збройні сили України отримали 15 чеських зенітних установок, зроблених на пікапах.