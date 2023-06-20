В Угорщині заявляють, що не відмовляють переданим Будапешту Москвою українцям у консульському доступі

Речник уряду заявив, що Угорщина не стежить за їхніми пересуваннями.

Угорський уряд спростував заяви про те, що він відмовив українським дипломатам у доступі до 11 звільнених Росією військовополонених, яких Кремль передав Угорщині на початку цього місяця, повідомляє CNN, інформує ZN.ua.

В Угорщині заявляють, що не відмовляють переданим Будапешту Москвою українцям у консульському доступі
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Речник уряду Угорщини Золтан Ковач повідомив виданню, що полонені були звільнені внаслідок співпраці між Російською православною церквою та Угорською благодійною службою Мальтійського ордену та «за їх власним зізнанням, виявили бажання хотіли приїхати до Угорщини».

Ковач додав, що більшість військових мають також угорське громадянство, а решта —отримали статус біженців в Угорщині.

«Тепер вони є вільними особами, які можуть залишатися в Угорщині або залишити її в будь-який час за власним бажанням», — заявив він.

Вперше про передачу українських військових Угорщині стало відомо 8 червня, коли в офісі предстоятеля РПЦ патріарха Кіріла повідомили, що за посередництва Церкви «групу українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях було передано до Угорщини» .

9 червня речник МЗС України Олег Ніколенко привітав звільнення військових, однак зазначив, що Київ не був поінформований про переговори між Угорщиною та Росією і звернувся з вимогою негайно надати консульський доступ до звільнених українців. Сьогодні, 19 червня, Ніколенко заявив, що військовослужбовців тримають в ізоляції, вони не мають доступу до відкритих джерел інформації, їх спілкування з родичами відбувається в присутності третіх осіб, і вони позбавлені можливості встановити контакт із Посольством України.

Ковач це заперечив і стверджує, що угорський уряд більше не стежить за їхніми переміщеннями.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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