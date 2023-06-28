Росіяни забороняють надавати меддопомогу українцям без паспортів РФ — Маляр

Така ситуація спостерігається вже у трьох н.п. Херсонської області.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що у деяких населених пунктах Херсонської області окупанти забороняють медзакладам надавати медичну допомогу тим українцям, які відмовилися від російських паспортів, або ж не подали заявку на їх отримання. На своєму Tg-каналі вона пояснила, що йдеться про Горностаївку, Каїри та Заводівку, інформує ZN.ua .

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