В РФ військові відмовляються повертатись на фронт, їх змінюють малопідготовленими мобілізованими – британська розвідка
Відправка малопідготовлених свіжомобілізованих солдат у зону бойових дій стала частиною російської тактики війни.
В Росії військовий суд 25 серпня засудив двох російських військовослужбовців до щонайменше двох років колонії-поселення за відмову виконати наказ про повернення на фронт в Україні. Як зазначають аналітики управління розвідки Великої Британії, відмова воювати, ймовірно, відображає брак підготовки, мотивації та високі стресові ситуації, з якими стикаються російські війська вздовж усієї лінії фронту в Україні, інформує ZN.ua.
Експерти вказують, що в липні російське видання "Медіазона" повідомило, що Росія щотижня засуджує близько 100 солдатів за відмову воювати.
«Якщо ця тенденція збережеться, то за відмову воювати буде засуджено приблизно 5 200 осіб на рік. Високий відсоток засуджених свідчить про поганий стан морального духу в російській армії та небажання деяких елементів воювати», - зазначають у британській розвідці.
При цьому аналітики вказують, що хоча деякі солдати відмовляються воювати, а рівень відтоку кадрів залишається високим, Росія пом'якшує їхні втрати, відправляючи на фронт масу погано підготовлених солдатів.
«Після часткової мобілізації у вересні 2022 року Росія адаптувала свій підхід до ведення війни, використовуючи чисту масу для наступальних і оборонних операцій», - додають в Міноборони Британії.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 August 2023