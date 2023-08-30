В РФ військові відмовляються повертатись на фронт, їх змінюють малопідготовленими мобілізованими – британська розвідка

Відправка малопідготовлених свіжомобілізованих солдат у зону бойових дій стала частиною російської тактики війни.

В Росії військовий суд 25 серпня засудив двох російських військовослужбовців до щонайменше двох років колонії-поселення за відмову виконати наказ про повернення на фронт в Україні. Як зазначають аналітики управління розвідки Великої Британії, відмова воювати, ймовірно, відображає брак підготовки, мотивації та високі стресові ситуації, з якими стикаються російські війська вздовж усієї лінії фронту в Україні, інформує ZN.ua.

В РФ військові відмовляються повертатись на фронт, їх змінюють малопідготовленими мобілізованими – британська розвідка
© Минобороны РоSSии/t.me

Експерти вказують, що в липні російське видання "Медіазона" повідомило, що Росія щотижня засуджує близько 100 солдатів за відмову воювати.

«Якщо ця тенденція збережеться, то за відмову воювати буде засуджено приблизно 5 200 осіб на рік. Високий відсоток засуджених свідчить про поганий стан морального духу в російській армії та небажання деяких елементів воювати», - зазначають у британській розвідці.

При цьому аналітики вказують, що хоча деякі солдати відмовляються воювати, а рівень відтоку кадрів залишається високим, Росія пом'якшує їхні втрати, відправляючи на фронт масу погано підготовлених солдатів.

«Після часткової мобілізації у вересні 2022 року Росія адаптувала свій підхід до ведення війни, використовуючи чисту масу для наступальних і оборонних операцій», - додають в Міноборони Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 August 2023

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) August 30, 2023


Ірина Знась, ZN.ua





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