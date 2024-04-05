ЗСУ необхідні боєприпаси, аби втримати фронт до літа — NYT
Зараз окупанти вистрілюють в п'ятеро більше снарядів, ніж Сили оборони, наголошують журналісти.
Сьогодні ЗСУ необхідні боєприпаси, аби закінчити побудову фортифікацій на фронті, втримати лінії оборони та підготуватися до потенційного російського наступу, який, ймовірно, буде у травні-червні. Про це пише видання і
ЗМІ наголошує, що протягом усієї війни РФ мала перевагу в артилерії. Та рік тому ситуація на деякий час змінилася — перевага дещо зменшилася.
"Оцінки різняться, але аналітики та українські посадовці кажуть, що Росія зараз вистрілює щонайменше вп'ятеро більше артилерійських снарядів, ніж Україна", — наголошують журналісти NYT.