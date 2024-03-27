Три хвилини на приліт «Циркона» до Києва не правда: з якою швидкістю насправді може долітати ракета
Траєкторія польоту ракети не є прямолінійною, а швидкість не є постійною.
Заявлена інформація про здатність російської гіперзвукової ракети «Циркон» долітати до Одеси за одну хвилину, а до Києва приблизно три хвилини не відповідає дійсності, оскільки ракета рухається по аеробалістичній траєкторії, тобто піднімається на значну висоту, пише
Аналітики зазначають, що підрахунки, ймовірно, вивели із даних про здатність ракети розвивати максимальну швидкість до 7,5 Махів, або ж 9000 км/год.
«Але справа в тому, що зазначені 7,5 Махів є тимчасовою короткочасною швидкістю, коли ракета починає пікірування до цілі. Водночас оціночна швидкість на основній маршевій ділянці складає 5,5 Маха», - вказують автори.
При цьому число Маха, як швидкість звуку, залежить від середовища, тобто від висоти руху. Так, біля землі 1 Мах = 1225 км/год, на висоті 10 км = 1078 км/год, на висоті 30 км вона складає 1086 км/год, а на 40 км - 1142 км/год. Однак і це умовні цифри, оскільки вони також залежать від низки факторів.
Водночас «звичайна математика» для розрахунку підльоту ракети не підходить, бо будь-яка ракета летить за певною траєкторією – спочатку вона підіймається на значну висоту, потім розганяється, потім починає знижуватись і у піке наближається до землі.
«Для обрахування точного підльотного часу необхідно мати точні параметри ракети, її швидкості, висоти польоту, точної траєкторії загалом з урахуванням маневрів. Тим паче, у «Циркона» вона аеробалістична», - кажуть аналітики.
Вони вказують, що на разі важко визначити точний час підльоту «Циркона» до будь-якого міста України. При цьому значно важливіше вчасно зафіксувати її запуск, аби оголосити повітряну тривогу, аби люди могли спуститись в укриття.
Зазначимо, що за рахунок гіперзвукового прямотічного двигуна ракета «Циркон» на маршевій ділянці польоту досягає постійної швидкості до 5,5 Маха. Це не максимальна і не постійна швидкість ракети. Наближаючись до цілі «Циркон» робить піке та короткочасно розганяється до 7,5 Маха. Однак із наближенням до землі, та відповідно цілі, швидкість ракети зменшується до 4,5 Маха.