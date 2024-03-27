Три хвилини на приліт «Циркона» до Києва не правда: з якою швидкістю насправді може долітати ракета

Траєкторія польоту ракети не є прямолінійною, а швидкість не є постійною.

Заявлена інформація про здатність російської гіперзвукової ракети «Циркон» долітати до Одеси за одну хвилину, а до Києва приблизно три хвилини не відповідає дійсності, оскільки ракета рухається по аеробалістичній траєкторії, тобто піднімається на значну висоту, пише Defense Express, інформує ZN.ua .

Аналітики зазначають, що підрахунки, ймовірно, вивели із даних про здатність ракети розвивати максимальну швидкість до 7,5 Махів, або ж 9000 км/год.

«Але справа в тому, що зазначені 7,5 Махів є тимчасовою короткочасною швидкістю, коли ракета починає пікірування до цілі. Водночас оціночна швидкість на основній маршевій ділянці складає 5,5 Маха», - вказують автори.

При цьому число Маха, як швидкість звуку, залежить від середовища, тобто від висоти руху. Так, біля землі 1 Мах = 1225 км/год, на висоті 10 км = 1078 км/год, на висоті 30 км вона складає 1086 км/год, а на 40 км - 1142 км/год. Однак і це умовні цифри, оскільки вони також залежать від низки факторів.

Водночас «звичайна математика» для розрахунку підльоту ракети не підходить, бо будь-яка ракета летить за певною траєкторією – спочатку вона підіймається на значну висоту, потім розганяється, потім починає знижуватись і у піке наближається до землі.

Аеробалістична траєкторія. Графіка Defense Express

«Для обрахування точного підльотного часу необхідно мати точні параметри ракети, її швидкості, висоти польоту, точної траєкторії загалом з урахуванням маневрів. Тим паче, у «Циркона» вона аеробалістична», - кажуть аналітики.

Вони вказують, що на разі важко визначити точний час підльоту «Циркона» до будь-якого міста України. При цьому значно важливіше вчасно зафіксувати її запуск, аби оголосити повітряну тривогу, аби люди могли спуститись в укриття.

Зазначимо, що за рахунок гіперзвукового прямотічного двигуна ракета «Циркон» на маршевій ділянці польоту досягає постійної швидкості до 5,5 Маха. Це не максимальна і не постійна швидкість ракети. Наближаючись до цілі «Циркон» робить піке та короткочасно розганяється до 7,5 Маха. Однак із наближенням до землі, та відповідно цілі, швидкість ракети зменшується до 4,5 Маха.