НАТО підтримає грошима український протимінний проєкт MinesEye - хто допоможе волонтерам

Проєкт перетворюється з волонтерського у науковий та системний

НАТО підтримає грошима український протимінний проєкт MinesEye - хто допоможе волонтерам
© Ukrinform TV/www.youtube.com

Програма НАТО «Наука заради миру та безпеки» підтримає український стартап-проєкт MinesEye зі створення ефективних систем дистанційного виявлення мін та снарядів, що не вибухнули, повідомляє Міністерство економіки України, інформує ZN.ua.

Ідея та базова розробка проєкту належить українським розробникам з благодійного фонду «Фундація Поступ». До них долучаться українські та іноземні науковці, оператори протимінної діяльності, фахівці ДСНС.

“Минулого року Міністерство економіки спільно з Міноборони та ДСНС організувало тестування нових технологій в реальних умовах, а спільно з Київською школою економіки запустило акселераційну програму для проєктів у сфері розмінування. Ці проєкти довели, що вітчизняні розробники мають багато ідей, вартих посиленої уваги.

Важливо, що напрацювання українських розробників оцінені на міжнародному рівні… За підтримки наших міжнародних партнерів та участі в проєкті MinesEye українських та закордонних науковців матимемо високотехнологічний, практичний та ефективний продукт, який до того ж вироблятиметься в Україні”, – повідомляє Мінекономіки.

Що таке система MinesEye та хто допоможе її розвивати?

Система MinesEye призначена для виявлення прихованих вибухонебезпечних предметів (ВНП). В рамках тестування розробники провели понад 100 аеромагнітних досліджень. Удосконалення проєкту дозволить отримати більшу ефективність і продуктивність. До проєкту планується залучити, за інформацією мінекономіки наступні інституції:

  • польський Авіаційний інститут Лукашевича ILOT, який має досвід досліджень з дистанційного зондування, оптичних методів виявлення та розпізнавання об'єктів на поверхні;
  • Інститут геофізики НАН України, напрямком якого буде удосконалення алгоритмів обробки даних магнітних вимірювань, а також оцінка ефективності наявних сенсорних технологій для виявлення вибухонебезпечних предметів;
  • польська Вроцлавська Політехніка – допоможе в розробці спеціальної дронової платформи, призначеної для завдань зі сканування;
  • Національний університет «Львівська політехніка» - працюватиме над створенням безпілотного наземного транспортного засобу для прискорення процесу ідентифікації ВНП;
  • Державна служба України з надзвичайних ситуацій, з якою БФ підписав меморандум про співпрацю з метою впровадження наукового підходу до пошуку мін.

Програма НАТО «Наука заради миру та безпеки» сприяє практичному співробітництву у сфері цивільної безпеки на основі наукових досліджень, інновацій та обміну знаннями.


Віктор Голобородько, ZN.ua





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