НАТО підтримає грошима український протимінний проєкт MinesEye - хто допоможе волонтерам
Проєкт перетворюється з волонтерського у науковий та системний
Програма НАТО «Наука заради миру та безпеки» підтримає український стартап-проєкт MinesEye зі створення ефективних систем дистанційного виявлення мін та снарядів, що не вибухнули,
Ідея та базова розробка проєкту належить українським розробникам з благодійного фонду «Фундація Поступ». До них долучаться українські та іноземні науковці, оператори протимінної діяльності, фахівці ДСНС.
“Минулого року Міністерство економіки спільно з Міноборони та ДСНС організувало тестування нових технологій в реальних умовах, а спільно з Київською школою економіки запустило акселераційну програму для проєктів у сфері розмінування. Ці проєкти довели, що вітчизняні розробники мають багато ідей, вартих посиленої уваги.
Важливо, що напрацювання українських розробників оцінені на міжнародному рівні… За підтримки наших міжнародних партнерів та участі в проєкті MinesEye українських та закордонних науковців матимемо високотехнологічний, практичний та ефективний продукт, який до того ж вироблятиметься в Україні”, – повідомляє Мінекономіки.
Що таке система MinesEye та хто допоможе її розвивати?
Система MinesEye призначена для виявлення прихованих вибухонебезпечних предметів (ВНП). В рамках тестування розробники провели понад 100 аеромагнітних досліджень. Удосконалення проєкту дозволить отримати більшу ефективність і продуктивність. До проєкту планується залучити, за інформацією мінекономіки наступні інституції:
- польський Авіаційний інститут Лукашевича ILOT, який має досвід досліджень з дистанційного зондування, оптичних методів виявлення та розпізнавання об'єктів на поверхні;
- Інститут геофізики НАН України, напрямком якого буде удосконалення алгоритмів обробки даних магнітних вимірювань, а також оцінка ефективності наявних сенсорних технологій для виявлення вибухонебезпечних предметів;
- польська Вроцлавська Політехніка – допоможе в розробці спеціальної дронової платформи, призначеної для завдань зі сканування;
- Національний університет «Львівська політехніка» - працюватиме над створенням безпілотного наземного транспортного засобу для прискорення процесу ідентифікації ВНП;
- Державна служба України з надзвичайних ситуацій, з якою БФ підписав меморандум про співпрацю з метою впровадження наукового підходу до пошуку мін.
Програма НАТО «Наука заради миру та безпеки» сприяє практичному співробітництву у сфері цивільної безпеки на основі наукових досліджень, інновацій та обміну знаннями.