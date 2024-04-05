Поки Україна чинить опір у війні проти Росії, безпека Молдови опосередковано забезпечена – заступник глави НАТО

"Навіть у складніший період цієї триваючої війни Україна, за нашої підтримки, здатна продовжувати опір і перемагати".

Поки Україна чинить опір у війні проти Росії, безпека Молдови опосередковано забезпечена – заступник глави НАТО
© EPA-EFE/DUMITRU DORU

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що Російська Федерація не можу загрожувати Молдові у військовому плані, поки Україна чинить опір російській армії. Про це повідомляє News Maker, інформує ZN.ua.

Він зазначив, що Російська Федерація має політичні та стратегічні наміри, але не має військової потужності, здатної загрожувати безпеці й територіальній цілісності Молдови через здатність України до опору.

"Навіть у складніший період цієї триваючої війни Україна, за нашої підтримки, здатна продовжувати опір і перемагати. Таким чином, доти, доки Україна чинить опір і чинитиме опір, безпека Молдови опосередковано захищена", – наголосив Джоане.

Заступник очільника НАТО зазначив, що Альянс зміцнює свої позиції на східному фланзі. До Альянсу приєдналися Фінляндія і Швеція, також НАТО стає значно сильнішим у районі Чорного моря, в Румунії, в Болгарії.

"Таким чином, навіть опосередковано у Республіки Молдова немає підстав для занепокоєння про військову агресію з боку Російської Федерації. При цьому гібридна агресія - дезінформація, енергетичний шантаж, використання внутрішніх важелів у цей дуже важливий передвиборчий період у Молдові триватимуть", – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Буданов: Росія тривалий час накопичувала "Калібри" і готова їх застосуватиБуданов: Росія тривалий час накопичувала "Калібри" і готова їх застосувати
Франція створює балтійський антиросійський “фронт” – Financial TimesФранція створює балтійський антиросійський “фронт” – Financial Times
Франція оголосила про нову військову допомогу УкраїніФранція оголосила про нову військову допомогу Україні
Це війна за право на існування – Зеленський у БучіЦе війна за право на існування – Зеленський у Бучі
В Україні почалася демобілізація строковиківВ Україні почалася демобілізація строковиків
Блок рекламы


Похожие новости
Україна скоро отримає дрони із далекобійністю 2000 км – BILDУкраїна скоро отримає дрони із далекобійністю 2000 км – BILD
У Міноборони Нідерландів підтримали ідею структурувати і закріпити підтримку України у межах НАТОУ Міноборони Нідерландів підтримали ідею структурувати і закріпити підтримку України у межах НАТО
Китай допоміг Росії майже повністю переозброїтися — помічник БлінкенаКитай допоміг Росії майже повністю переозброїтися — помічник Блінкена
У ГУР прокоментували удари по Росії: «Це оборонні дії з українського боку і вони будуть продовжуватися»У ГУР прокоментували удари по Росії: «Це оборонні дії з українського боку і вони будуть продовжуватися»
Болгарія і Румунія приєдналися до Шенгенської зони, але поки з обмеженнямиБолгарія і Румунія приєдналися до Шенгенської зони, але поки з обмеженнями
Україна почала отримувати більше боєприпасів для зенітних установок Gepard — ЗМІУкраїна почала отримувати більше боєприпасів для зенітних установок Gepard — ЗМІ
Україна і Росія зупинять війну у 2024 році – WeltУкраїна і Росія зупинять війну у 2024 році – Welt
Глава МЗС Італії: Введення військ НАТО в Україну створює ризик Третьої світової війниГлава МЗС Італії: Введення військ НАТО в Україну створює ризик Третьої світової війни
На першому Глобальному саміті миру Росії точно не буде – ОПНа першому Глобальному саміті миру Росії точно не буде – ОП
AP: Орбан виступив проти "західного світу" і закликав допомогти йому "окупувати Брюссель"AP: Орбан виступив проти "західного світу" і закликав допомогти йому "окупувати Брюссель"
Последние новости
Подгружаем последние новости