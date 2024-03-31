Росія готує сили, щоб відкрити ще одну ділянку фронту — командир підрозділу "Ахіллес"

Ворог формує значний резерв сил.

Росія готує додатковий резерв, який може використати для відкриття ще одного відрізку фронту. Про це в інтерв'ю NV заявив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї Окремої штурмової бригади Юрій Федоренко, інформує ZN.ua .

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"Росія проводить приховані мобілізаційні процеси, підняла ставку так званих підйомних, тобто коли підписують контракт із російськими окупаційними військами, зараз виплачують від шести тисяч доларів.

Для провінційних депресивних містечок РФ це дуже багато. І вони формують додатковий резерв. Цей резерв може так чи інакше бути застосований або для продовження натиску на поточній лінії бойового зіткнення, або для відкриття іншого напрямку зосередження зусиль, тобто ще одного відрізка фронту", — сказав Федоренко.

Раніше заступник командира підрозділу "Ахіллес" заявляв, що ситуація з FPV-дронами на фронті стала подекуди кращою - якщо раніше в росіян було приблизно в п'ять разів більше дронів, то зараз - один до трьох.