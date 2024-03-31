Росія готує сили, щоб відкрити ще одну ділянку фронту — командир підрозділу "Ахіллес"

Ворог формує значний резерв сил.

Росія готує додатковий резерв, який може використати для відкриття ще одного відрізку фронту. Про це в інтерв'ю NV заявив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї Окремої штурмової бригади Юрій Федоренко, інформує ZN.ua.

Росія готує сили, щоб відкрити ще одну ділянку фронту — командир підрозділу
© Міноборони Росії / Telegram

"Росія проводить приховані мобілізаційні процеси, підняла ставку так званих підйомних, тобто коли підписують контракт із російськими окупаційними військами, зараз виплачують від шести тисяч доларів.

Для провінційних депресивних містечок РФ це дуже багато. І вони формують додатковий резерв. Цей резерв може так чи інакше бути застосований або для продовження натиску на поточній лінії бойового зіткнення, або для відкриття іншого напрямку зосередження зусиль, тобто ще одного відрізка фронту", — сказав Федоренко.

Раніше заступник командира підрозділу "Ахіллес" заявляв, що ситуація з FPV-дронами на фронті стала подекуди кращою - якщо раніше в росіян було приблизно в п'ять разів більше дронів, то зараз - один до трьох.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
Україна і Росія зупинять війну у 2024 році – WeltУкраїна і Росія зупинять війну у 2024 році – Welt
Зеленський: Данілов продовжить свою роботу на дипломатичному напрямкуЗеленський: Данілов продовжить свою роботу на дипломатичному напрямку
Британські танки Challenger не підходять для України, і ось докази — ForbesБританські танки Challenger не підходять для України, і ось докази — Forbes
Під час відходу з Авдіївки у полон потрапили 25 українських захисників — головнокомандувач ЗСУПід час відходу з Авдіївки у полон потрапили 25 українських захисників — головнокомандувач ЗСУ
Нацполіція: На сьогодні зниклими безвісти внаслідок повномасштабного вторгнення РФ вважаються 50 150 людейНацполіція: На сьогодні зниклими безвісти внаслідок повномасштабного вторгнення РФ вважаються 50 150 людей
Блок рекламы


Похожие новости
Буданов: Росія тривалий час накопичувала "Калібри" і готова їх застосуватиБуданов: Росія тривалий час накопичувала "Калібри" і готова їх застосувати
Україна і Росія зупинять війну у 2024 році – WeltУкраїна і Росія зупинять війну у 2024 році – Welt
ЦНС: Росіяни на окупованих територіях України почали перевірку завезених громадян Таджикистану після стрілянини у "Крокусі"ЦНС: Росіяни на окупованих територіях України почали перевірку завезених громадян Таджикистану після стрілянини у "Крокусі"
Австрія висилає двох російських дипломатів: Росія обуренаАвстрія висилає двох російських дипломатів: Росія обурена
Буданов: Росіяни хочуть змусити нас визнати захоплену ними територію, але цього не станетьсяБуданов: Росіяни хочуть змусити нас визнати захоплену ними територію, але цього не станеться
Росія раптом захотіла повернути своїх полонених - просить "посприяти"Росія раптом захотіла повернути своїх полонених - просить "посприяти"
Російські війська посилили наступ у напрямку Роботиного — британська розвідкаРосійські війська посилили наступ у напрямку Роботиного — британська розвідка
Данілов оцінив можливості повторного наступу росіян на КиївДанілов оцінив можливості повторного наступу росіян на Київ
Екс-інформатор, який брехав про корупцію Хантера Байдена, мав контакти з росіянамиЕкс-інформатор, який брехав про корупцію Хантера Байдена, мав контакти з росіянами
МЗС Чехії: Союзники не повинні допустити, щоб Росія вкрала всю УкраїнуМЗС Чехії: Союзники не повинні допустити, щоб Росія вкрала всю Україну
Последние новости
Подгружаем последние новости