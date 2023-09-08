Українцям в окупації можуть зменшити соцвиплати – Верещук

Про скасування виплат поки не йдеться.

Відповідні відомства проведуть ревізію соціальних виплат громадянам, які на даний час проживають в окупації. По результатам перевірки частина виплат може бути скасована. Про це повідомила міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Бізнес Цензор, інформує ZN.ua.

Українцям в окупації можуть зменшити соцвиплати – Верещук
© Офіс президента

"Є платежі, які потребують ревізії з точки зору соціальної справедливості та політичної доцільності. Тобто, треба ще раз подивитись, наскільки виправдано продовжувати виплати. Держава продовжує платити певним категоріям вчителів, лікарів та працівників держпідприємств, а також ВПО на ТОТ. Також держава продовжує виплати субсидій та пільг громадянам на ТОТ попри те, що надання комунальних послуг фактично не відбувається", – пояснила вона.

За її словами, про скасування виплат поки не йдеться.

"Ми говоримо про ревізію та оцінку доцільності з точки зору поточної реальності. За результатами ревізії деякі виплати можуть бути припинені або призупинені. Найближчим часом дотичні міністерства та відомства проведуть ревізію та нададуть робочі пропозиції", – додала міністерка.


Олена Середа, ZN.ua





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