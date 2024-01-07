У ЗСУ поки не можуть підтвердити, що Росія вже била по Україні балістикою КНДР

Відповідні уламки все ще вивчають фахівці.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що наразі немає підтверджень того, що під час останніх ракетних ударів по Україні Росія використовувала північнокорейські балістичні ракети.Під час телемарафону він додав, що фахівці досі працюють з уламками, виявленими на місці влучань, інформує ZN.ua.

У ЗСУ поки не можуть підтвердити, що Росія вже била по Україні балістикою КНДР
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"Точно, що балістика. Яка балістика, чия ракета - треба розбиратися, - наголосив Ігнат. - Заява була відповідна від США. Тому певні фахівці будуть вивчати уламки й тоді вже можна буде казати, є такий факт чи немає. Поки що не можу цього підтвердити".

Речник Повітряних сил також наголосив, що ракети Північної Кореї можуть бути ідентичними тим, які виробляє сама Росія. За словами військового, в обох зразках багато радянських компонентів, "багато технологій передав ще Союз".

"Тому очікувати чогось новішого навряд чи варто. Від того ж таки "Іскандера", можливо, відрізняється чимось, але думаю, що не надто", - відповів Ігнат на запитання про те, чи буде важче захисникам збивати корейські ракети.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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