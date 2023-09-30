ВМС та ГУР повернули додому двох українських десантників, які понад півтора року були в окупації

Військові не змогли самостійно вийти на підконтрольну Україні територію.

Військово-Морські Сили спільно із Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України провели успішну спецоперацію по евакуації двох українських десантників з тимчасово окупованої території однієї з областей України, інформує ВМС у Facebook.

ВМС та ГУР повернули додому двох українських десантників, які понад півтора року були в окупації
© ВМС ЗС України / Facebook

"Декілька тижнів тому управління розвідки ВМС з оперативних джерел отримало інформацію, що два військовослужбовця десантно - штурмових військ від початку повномасштабного вторгнення перебувають на тимчасово окупованій території, де брали участь у боях з окупантами, дістали важкі поранення та не змогли самостійно вийти на підконтрольну Україні територію. Весь цей час вони перебували у нелегальному становищі та успішно переховувалися, завдяки місцевим мешканцям", - йдеться в повідомленні, інформує ZN.ua.

Було прийнято рішення провести спеціальну операцію по порятунку та евакуації військовослужбовців, якою займався спецпідрозділ ВМС "Ангели". У стислі терміни був підготовлений план евакуації, підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ забезпечували вогневе прикриття під час виходу групи.


Анна Конюченко, ZN.ua





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