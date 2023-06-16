Україна встановила місцезнаходження переданих Угорщині українських захисників

Встановлені особи усіх одинадцятьох

Україна встановила місцезнаходження одинадцяти полонених військових, яких утримують на території Угорщини після так званого обміну із Росією, повідомив вранці 16 червня уповноважений з питань осіб зниклих безвісти Олег Котенко, інформує ZN.ua .

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За його словами, місцезнаходження захисників вдалось встановити завдяки злагодженій роботі команди Уповноваженого. Зокрема уже відомі їхні прізвища, маршрут їх переміщення до Угорщини та повідомлено їх родичів та відповідні правоохоронні органи.

Котенко зазначив, що до цього часу про сім із 11 громадян, місце утримання яких було встановлено, взагалі не було жодних відомостей.

«До повернення наших захисників на територію України, вони продовжують обліковуватись як зниклі безвісти за особливих обставин в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин», - додав він.