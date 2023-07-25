Посол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступу

Він також зауважив, що українські Сили оборони все ще мають у своєму розпорядженні значні резерви, які поки що не задіяно в боях.

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Посол Естонії в НАТО Юрі Луйк, коментуючи український контрнаступ наголосив, що завищені очікування та нав’язування ЗСУ темпів операцій дуже шкідливі для нашої держави. Про це повідомляє ERR, інформує ZN.ua .

Як зазначив Луйк, щодо контрнаступу не повинно бути завищених очікувань і не можна нав'язувати українцям темп, не підкріплений логікою воєнного часу.

"Зрештою, у росіян там три потужні оборонні лінії, величезні мінні поля, укріплені бункери. Можна тільки уявити, як важко українським бійцям прориватися через них. І взагалі, коли переходять у наступ, найскладніше – подолати оборонний вал, це найважче і вимагає багато жертв", – розповів посол.

Він додав, що Україна все ще має у своєму розпорядженні значні резерви, які поки що не задіяно в боях.

Раніше Міністр оборони Естонії Ханно Певкур, коментуючи український контрнаступ, закликав союзників посилити підтримку нашої держави. Він також розповів, що перебуває в постійному контакті з очільником українського Міноборони Олексієм Резніковим, а також отримує деяку інформацію від інших своїх колег.