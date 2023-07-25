Посол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступу
Він також зауважив, що українські Сили оборони все ще мають у своєму розпорядженні значні резерви, які поки що не задіяно в боях.
Посол Естонії в НАТО Юрі Луйк, коментуючи український контрнаступ наголосив, що завищені очікування та нав’язування ЗСУ темпів операцій дуже шкідливі для нашої держави. Про це
Як зазначив Луйк, щодо контрнаступу не повинно бути завищених очікувань і не можна нав'язувати українцям темп, не підкріплений логікою воєнного часу.
"Зрештою, у росіян там три потужні оборонні лінії, величезні мінні поля, укріплені бункери. Можна тільки уявити, як важко українським бійцям прориватися через них. І взагалі, коли переходять у наступ, найскладніше – подолати оборонний вал, це найважче і вимагає багато жертв", – розповів посол.
Він додав, що Україна все ще має у своєму розпорядженні значні резерви, які поки що не задіяно в боях.
Раніше Міністр оборони Естонії Ханно Певкур, коментуючи український контрнаступ, закликав союзників посилити підтримку нашої держави. Він також розповів, що перебуває в постійному контакті з очільником українського Міноборони Олексієм Резніковим, а також отримує деяку інформацію від інших своїх колег.