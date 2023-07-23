Росіяни вивозять вагонами вирощене українцями зерно – Генштаб

Окупанти грабують агропідприємтво в Запорізькій області.

Російські окупанти знищують український урожай зерна, завдаючи ракетних ударів по складах, а також привласнюють зерновий урожай мирних громадян. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує ZN.ua.

Росіяни вивозять вагонами вирощене українцями зерно – Генштаб
© Getty Images

"В населеному пункті Пришиб Запорізької області, з території агропідприємства за допомогою дизельних локомотивів російські окупанти вивозять велику кількість вантажних вагонів з різними типами зернових культур", - зазначають у Генштабі.

Авіація сил оборони за добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 командний пункт, 1 засіб протиповітряної оборони та 1 станцію РЕБ ворога.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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