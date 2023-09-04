В Угорщині закликали Захід надати гарантії безпеки Росії

Керівник офісу прем'єр-міністра Гуляш проти України в НАТО

Керівник офісу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Ґерґелі Гуляш вважає, що для тривалого миру в Україні Захід має надати гарантії безпеки Росії та не дати Україні стати членом НАТО. Ці слова перегукуються з коментарями прем'єра Орбана, який минулого тижня заявив, що Захід «повинен укласти угоду з росіянами про нову архітектуру безпеки», інформує ZN.ua.

В Угорщині закликали Захід надати гарантії безпеки Росії
© Скріншот Youtube

Для забезпечення тривалого миру «західний світ, який підтримує Україну, повинен надати гарантії безпеки Росії, але точно не членство в НАТО для українців», – заявив Гергей Гуляш на університетському заході, повідомляє Politico.

Неодноразові заклики до надання Москві гарантій безпеки, ймовірно, ще більше посилять напруженість у відносинах між Угорщиною та Україною. Минулого тижня міністри закордонних справ ЄС знову не змогли дати зелене світло восьмому траншу військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів євро після того, як Угорщина заблокувала виплату коштів на підставі того, що Київ визнав будапештський банк OTP міжнародним спонсором війни.

Тим не менш, на знак того, що Угорщина хоче уникнути повного колапсу у відносинах, президент Угорщини Каталін Новак відвідала президента України Володимира Зеленського минулого місяця, намагаючись покращити двосторонні зв'язки.

Після повернення з Україні Новак заявила, що заявила Зеленському, що не бачить жодного військового вирішення, яке призвело б до стійкого миру у довгостроковій перспективі, а тому закликала сідати за стіл переговорів.


Стас Константинов, ZN.ua





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