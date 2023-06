Російські військові літаки регулярно здійснюють небезпечні маневри.

У вівторок, 20 червня, Королівські військово-повітряні сили (RAF) Британії підняли винищувачі після того, як російські літаки були зафіксовані поблизу повітряного простору НАТО в Естонії. Про це повідомила пресслужба Королівських ВПС Британії у Twitter .

“Винищувачі RAF Typhoon в Естонії були підняті в небо для перехоплення Ту-134 ВМФ Росії і двох літаків Су-27 FLANKER, які пролетіли близько до повітряного простору НАТО", - йдеться у дописі.

Королівські ВПС Британії наголосили, що російські літаки проігнорували міжнародні норми, не вийшовши на зв'язок з відповідним центром польотної інформації.