Списати літаки F-22. США намагаються заощадити кошти на винищувачах 5-го покоління
Ці гроші підуть на фінансування нових програм з виробництва зброї.
Військово-повітряні сили США в бюджетному запиті на 2024 фінансовий рік повідомили про намір вивести з експлуатації 32 винищувачі п'ятого покоління F-22. ВПС стали ближчими до цього рішення, ніж були раніше. Про це повідомляє сайт
Міністр ВПС США Френк Кендалл заявив, що Конгрес нарешті зрушив з місця і дозволив службі списати кілька "культових" літаків A-10 Thunderbolt II, а також певну кількість E-3 Sentry. Попри те, що Конгрес не дозволив відправляти на пенсію винищувачі п'ятого покоління у 2023-му, є шанси, що друга у 2024-му спроба увінчається успіхом.
ВПС США хочуть списати 32 літаки F-22 Raptor рівня Block 20, які перебувають в небоєздатному стані. Представники служби стверджують, що утримання цих винищувачів щорічно вимагає $500 млн.
Відмова від 32 літаків дасть змогу заощадити $3,5 млрд. Ці кошти можуть бути спрямовані на створення винищувача шостого покоління, який розробляють у рамках програми Next Generation Air Dominance (NGAD), що стане заміною для F-22.
Загалом ВПС США хочуть у FY2024 вивести з експлуатації понад 300 літаків. Крім F-22, до їх числа входять A-10 Thunderbolt II, F-15C/D Eagle, B-1B Lancer, KC-10A Extender, E-8C JSTARS, E-3 Sentry, EC-130H Compass Call, EC-130J, A-29 Super Tucano і T-1A Jayhawk. Також у списку вертольоти HH-60G Pave Hawk і дрон RQ-4 Global Hawk.