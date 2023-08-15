Війська РФ намагаються оточити Авдіївку та рухатися вперед: карта

Маляр зазначила, що російські війська прагнуть повністю захопити Донецьку та Луганську області.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону заявила, що війська РФ хочуть оточити Авдіївку Донецької області і рухатися вперед, інформує ZN.ua .

"Настільки героїчно наші військові боронять цей напрямок, що ворог навіть не ризикує в Авдіївку заходити, щоб не загрузнути у боях із нашими оборонцями. Але ворог хоче оминути її (Авдіївку - ред.), оточити й рухатися далі", - зазначила заступниця.

За її словами, окупанти прагнуть повністю захопити Луганську та Донецьку області.

"Тому для них Авдіївка це дуже серйозна перепона на цьому русі. І вони ведуть основну боротьбу за ключові висоти, щоб їх контролювати й рухатися далі. Ну і за транспортні шляхи", - додала Маляр.