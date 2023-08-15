Війська РФ намагаються оточити Авдіївку та рухатися вперед: карта

Маляр зазначила, що російські війська прагнуть повністю захопити Донецьку та Луганську області.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону заявила, що війська РФ хочуть оточити Авдіївку Донецької області і рухатися вперед, інформує ZN.ua.

"Настільки героїчно наші військові боронять цей напрямок, що ворог навіть не ризикує в Авдіївку заходити, щоб не загрузнути у боях із нашими оборонцями. Але ворог хоче оминути її (Авдіївку - ред.), оточити й рухатися далі", - зазначила заступниця.

За її словами, окупанти прагнуть повністю захопити Луганську та Донецьку області.

"Тому для них Авдіївка це дуже серйозна перепона на цьому русі. І вони ведуть основну боротьбу за ключові висоти, щоб їх контролювати й рухатися далі. Ну і за транспортні шляхи", - додала Маляр.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
"Це справа України – як захищати власну територію" – у німецькому уряді відмовилися давати оцінки діям ЗСУ"Це справа України – як захищати власну територію" – у німецькому уряді відмовилися давати оцінки діям ЗСУ
РНБО попереджає про плани росіян зробити окуповані території "сірою зоною"РНБО попереджає про плани росіян зробити окуповані території "сірою зоною"
Війська РФ намагаються оточити Авдіївку та рухатися вперед: картаВійська РФ намагаються оточити Авдіївку та рухатися вперед: карта
Минулого тижня військові РФ не розпізнали "своїх" та розстріляли 32-х окупантів — ФедоровМинулого тижня військові РФ не розпізнали "своїх" та розстріляли 32-х окупантів — Федоров
На ТОТ Запорізької області відбулася перестрілка між підрозділами армії РФ — ЦНСНа ТОТ Запорізької області відбулася перестрілка між підрозділами армії РФ — ЦНС
Блок рекламы


Похожие новости
У Білорусі прикордонні війська розгортають системи спостереження — ЦНСУ Білорусі прикордонні війська розгортають системи спостереження — ЦНС
Остін закликав російське керівництво проінструктувати свої війська щодо дотримання законів небаОстін закликав російське керівництво проінструктувати свої війська щодо дотримання законів неба
ЗСУ рухаються вперед на таврійському напрямку — ТарнавськийЗСУ рухаються вперед на таврійському напрямку — Тарнавський
Війська РФ намагаються обійти Авдіївку й взяти її в оточення: картаВійська РФ намагаються обійти Авдіївку й взяти її в оточення: карта
Українські війська повторно вдарили по мосту в ЧонгаріУкраїнські війська повторно вдарили по мосту в Чонгарі
Війська РФ розширюють мережу інформаторів на окупованій частині Херсонської областіВійська РФ розширюють мережу інформаторів на окупованій частині Херсонської області
Окупанти намагаються отримати особисті дані українських військових — ГенштабОкупанти намагаються отримати особисті дані українських військових — Генштаб
На Бахмутському напрямку ЗСУ рухаються вперед — МалярНа Бахмутському напрямку ЗСУ рухаються вперед — Маляр
Війська РФ тренуються блокувати райони в Чорному морі та знищувати кораблі – Military Media CenterВійська РФ тренуються блокувати райони в Чорному морі та знищувати кораблі – Military Media Center
Череватий про відступ окупантів у районі Андріївки: "Це дозволяє оточити ворога у Бахмуті"Череватий про відступ окупантів у районі Андріївки: "Це дозволяє оточити ворога у Бахмуті"
Последние новости
Подгружаем последние новости