Брінк: Війна в Україні дає Києву змогу швидше рухатися до НАТО

Представниця США додала, що розв’язана Росією війна проти України є "безсенсовою трагедією і злочином проти людства".

Брінк: Війна в Україні дає Києву змогу швидше рухатися до НАТО
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Посол США в Україні Бріджит Брінк під час виступу на сьомому Українському жіночому конгресі "Жіноче лідерство. Час відновлення. Час відбудови" заявила, що війна в Україні дає змогу швидше нашій країні інтегруватися до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

Брінк зауважила, що розв’язана Росією війна проти України є "безсенсовою трагедією і злочином проти людства".

"Але ми всі знаємо, що у темні часи завжди є також неймовірні можливості. Я бачу ці можливості для України, для всіх вас - це можливість трансформації, яка вже почалася у день проголошення вашої незалежності. З нашої точки зору, ця війна дає вам можливість посилити рух до інтеграції у євроатлантичні інституції, і це буде швидше, ніж за інших умов, і закріпити ці можливості для майбутнього вашої мрії", – сказала Брінк.

За словами дипломатки, це означає, що сто відсотків населення України повинне мати можливість, здатність і сміливість використовувати всі свої таланти і спроможності, щоб іти до цієї мети.

Вона підкреслила, що США готові допомагати українським жінкам брати рівну участь в економічному та політичному житті на шляху до обраного народом України майбутньому.

Пані посол заявила, що з початку війни США підтримали 137 жіночих бізнесів в Україні.

"Україна зараз проходить історичну трансформацію, і ми будемо продовжувати стояти поруч з вами і допомагати вам зробити це реальністю", – додала Брінк.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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