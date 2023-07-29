Окупанти викрадають дітей, щоб знищити наступне покоління захисників України — Сіммонс

РФ здійснює гібридну агресію проти України.

Росіяни викрадають дітей, щоб винищити під корінь наступне покоління захисників України, заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв'ю АрміяInform.

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За її словами, РФ здійснює гібридну агресію проти України.

"Перешкоджання експорту українського зерна — це частина російської війни та вторгнення в Україні. Так само як і бомбардування українських міст. Викрадення дітей також є частиною російського вторгнення. І насправді боляче говорити про це, адже мова йде про дітей конкретних людей", - наголосила Сіммонс.

Посол також зазначила, що викрадення також створює психологічний бар’єр між дітьми та їхніми батьками.

"Ми знаємо, що є діти, які повертаються (із Росії — ред.) з думкою, що воювати росіянам проти України — це правильно", - сказала Сіммонс.

На її думку, перед Україною постало два питання: перше — це необхідність повернути дітей у їхні сім’ї, а друге — це психологічна допомога після промивання мізків (окупантами - ред.).