У США намагаються відсторонити від посади 96-річну суддю: та не здається

Колеги стверджують, що жінка не справляється із виконанням обов'язків, вона із цим не згодна.

Апеляційний суд Федерального округу США у середу відсторонив 96-річну суддю Полін Ньюман від розгляду нових справ. Ще у травні суддівська колегія Вашингтона ініціювала розслідування придатності та компетентності юристки для перебування на посаді з огляду на її вік, інформує ZN.ua.

У США намагаються відсторонити від посади 96-річну суддю: та не здається
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Ньюман була призначена суддею президентом Рональдом Рейганом у 1984 році і є найстаршою чинною федеральною суддею США та вважається експертом в галузі інтелектуальної власності.

У квітні, головний суддя Федерального округу Кімберлі Мур заявила, що у Ньюман є ознаки когнітивних і фізичних розладів, і звинуватила її у відмові співпрацювати з розслідуванням щодо її психічного здоров'я.

Співробітники суду, в якому працює жінка, анонімно висловлювали стурбованість з приводу того, що суддя вже не може згадати, як працюють багато простих речей. Наприклад, як стверджували колеги судді, вона не здатна користуватися комп'ютером та інтернетом. Багато давніх знайомих Ньюман заявили про її вразливість, забудькуватість, занепокоєння і відсутність концентрації.

95-річна жінка наполягає на тому, що, як і раніше, здатна вести справи і бути такою ж продуктивною, як і її молодші колеги.

Колегія порекомендувала жінці звернутися до невропатолога, щоб він міг в офіційному порядку підтвердити, що вона не страждає на когнітивні розлади. Її також зобов'язали пройти низку професійних тестів.

Суддя захистила свою придатність, посилаючись на висновки двох лікарів, і подала позов до окремого суду Вашингтона, вимагаючи перенести або припинити розслідування.

Вона також звинуватила суддівську колегію в знехтуванні Конституцією США, згідно з якою правом усунення суддів від займаних ними посад має лише Конгрес.

Однак наразі Колегія заборонила Ньюман слухати нові справи принаймні на один рік, або доки вона не пройде медичне обстеження за рішенням суду.

Адвокат судді Грег Долін заявив, що рада «ігнорує дані, інформацію чи думки, які суперечать її заздалегідь визначеним цілям і результатам», і що суддя оскаржить наказ і продовжить висувати свої претензії в суді.

Середній вік суддів в США становить 69 років. Однак старіє не лише суддівська влада. Чинному лідеру США Джо Байдену 80 років, а провідному республіканському кандидату Дональду Трампу — 77.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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