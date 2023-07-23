Росіяни намагаються встановити стан енергетичних об'єктів в Україні - Скібіцький

За словами заступника глави ГУР МОУ, українська розвідка відслідковує такі спроби ворога.

Російська розвідка вивчає стан об’єктів енергетичної інфраструктури України. Про це заявив заступник керівника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю Олегу Панюті.

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«Ми відслідковуємо всі питання, які стосуються розвідки наших енергетичних об’єктів з боку рф. Вони розпочали таку роботу… Вони здійснюють дорозвідку, використовують і космічну розвідку. Для того, щоб встановити стан нашої енергетики та визначити ті критичні об?єкти для нас, які будуть впливати на нашу систему енергетики загалом», – заявив Скібіцький.

Нагадаємо, російські ракетні удари та атаки дронів серйозно пошкодили українську енергосистему, тому наступний опалювальний сезон може бути дуже складним. Про це розповів народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

За його словами, Україна вже активно готується до наступного складного опалювального сезону, а енергосистема поступово відновлюється після масованих російських ракетних атак. Водночас громадянам варто подбати про запасні варіанти на випадок продовження Росією енергетичного терору та відключень електрики.