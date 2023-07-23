Росіяни намагаються встановити стан енергетичних об'єктів в Україні - Скібіцький
За словами заступника глави ГУР МОУ, українська розвідка відслідковує такі спроби ворога.
Російська розвідка вивчає стан об’єктів енергетичної інфраструктури України. Про це
«Ми відслідковуємо всі питання, які стосуються розвідки наших енергетичних об’єктів з боку рф. Вони розпочали таку роботу… Вони здійснюють дорозвідку, використовують і космічну розвідку. Для того, щоб встановити стан нашої енергетики та визначити ті критичні об?єкти для нас, які будуть впливати на нашу систему енергетики загалом», – заявив Скібіцький.
Нагадаємо, російські ракетні удари та атаки дронів серйозно пошкодили українську енергосистему, тому наступний опалювальний сезон може бути дуже складним. Про це розповів народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.
За його словами, Україна вже активно готується до наступного складного опалювального сезону, а енергосистема поступово відновлюється після масованих російських ракетних атак. Водночас громадянам варто подбати про запасні варіанти на випадок продовження Росією енергетичного терору та відключень електрики.