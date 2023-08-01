Одеську суддю Салтан відсторонили від правосуддя до вироку суду

На разі справа уже передана до ВАКС.

Вища рада правосуддя задовольнила клопотання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка та продовжила термін відсторонення судді Київського районного суду міста Одеси Людмили Салтан від здійснення правосуддя до набрання законної сили вироку суду або закриття кримінального провадження, повідомила пресслужба ВРП, інформує ZN.ua .

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Суддю Людмилу Салтан у березні цього року детективи Національного антикорупційного бюро викрили на одержанні 4 тис. дол. США хабаря після одержання нею коштів. За версією слідства, гроші суддя отримала за ухвалення у цивільній справі позитивного рішення на користь громадянина.

Судді оголосили підозру за частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України, а саме – у висловленні службовою особою, яка займає відповідальне становище, прохання надати неправомірну вигоду для себе за вчинення такою особою в інтересах того, хто дає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища. Згідно з Кримінальним кодексом, судді загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

У квітні суддю тимчасово відсторонили від правосуддя. 29 червня обвинувальний акт у цій справі надійшов що Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті, фактично 27 липня відбулося підготовче судове засідання, наразі справа призначена до судового розгляду.