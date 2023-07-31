Суддів Верховного суду скликають на обговорення законопроєктів про посилення їхньої відповідальності

Просять прийти навіть тих, хто зараз у відпустці.

У Верховному Суді цього тижня відбудеться пленум, на якому розглядатмуть законопроєкти 9454, яким передбачено запровадження поліграфу та перевірки всіх суддів ВС після «кейсу Князєва», та №9438 щодо посилення кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення у сфері правосуддя, інформує ZN.ua.

Попередньо заплановано, що пленум буде проведений 4 серпня о 10.00 в Кловському палаці.

Зокрема у заході закликають узяти участь навіть тих суддів Верховного суду, які наразі перебувають у відпустках, «у зв?язку з важливістю питань, винесених на засідання Пленуму, та проблемою кворуму».

Нагадаємо, 23 червня відбулося засідання Ради нацбезпеки і оборони, на якому одним із ключових питань було обговорення посилення відповідальності за корупцію в системі правосуддя. Після цього до парламенту внесли законопроєкт, яким пропонують внести зміни до Кримінального кодексу та посилити відповідальність суддів за корупційні кримінальні правопорушення.


Ірина Знась, ZN.ua





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