Суддів Верховного суду скликають на обговорення законопроєктів про посилення їхньої відповідальності

Просять прийти навіть тих, хто зараз у відпустці.

У Верховному Суді цього тижня відбудеться пленум, на якому розглядатмуть законопроєкти 9454, яким передбачено запровадження поліграфу та перевірки всіх суддів ВС після «кейсу Князєва», та №9438 щодо посилення кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення у сфері правосуддя, інформує ZN.ua .

Попередньо заплановано, що пленум буде проведений 4 серпня о 10.00 в Кловському палаці.

Зокрема у заході закликають узяти участь навіть тих суддів Верховного суду, які наразі перебувають у відпустках, «у зв?язку з важливістю питань, винесених на засідання Пленуму, та проблемою кворуму».

Нагадаємо, 23 червня відбулося засідання Ради нацбезпеки і оборони, на якому одним із ключових питань було обговорення посилення відповідальності за корупцію в системі правосуддя. Після цього до парламенту внесли законопроєкт, яким пропонують внести зміни до Кримінального кодексу та посилити відповідальність суддів за корупційні кримінальні правопорушення.