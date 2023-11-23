Спікер Сейму Литви: Ми маємо підтримувати максимальне посилення спроможностей України, щоб забезпечити поразку Росії на полі бою
"Наша відповідь на російську агресію і надалі буде потужною й рішучою".
Спікер Сейму Латвії Дайга Мієріня на урочистому засіданні парламенту з нагоди 105-ї річниці проголошення Латвійської Республіки вкотре наголосила на важливості збереження підтримки України. Про це
"Ми маємо підтримувати максимальне посилення спроможностей України, щоб забезпечити поразку Росії на полі бою та якнайшвидше відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", – зауважила вона.
За її словами, необхідно сприяти зміцненню НАТО, а отже, і безпеки Латвії, завершивши створення єдиного та вільного європейського простору, до якого входить й Україна.
"Наша відповідь на російську агресію і надалі буде потужною й рішучою. Ми не повинні допускати сумнівів, забобонів, упереджень та втоми", – додала Мієріня.
Нагадаємо, Литва з 11 березня планує конфіскувати автомобілі з російською реєстрацією, які заїхали в країну до 11 вересня. Їх можуть передавати Україні.