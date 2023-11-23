Спікер Сейму Литви: Ми маємо підтримувати максимальне посилення спроможностей України, щоб забезпечити поразку Росії на полі бою

"Наша відповідь на російську агресію і надалі буде потужною й рішучою".

Спікер Сейму Латвії Дайга Мієріня на урочистому засіданні парламенту з нагоди 105-ї річниці проголошення Латвійської Республіки вкотре наголосила на важливості збереження підтримки України. Про це повідомляє Delfi, інформує ZN.ua.

Спікер Сейму Литви: Ми маємо підтримувати максимальне посилення спроможностей України, щоб забезпечити поразку Росії на полі бою
© Сайт президента України

"Ми маємо підтримувати максимальне посилення спроможностей України, щоб забезпечити поразку Росії на полі бою та якнайшвидше відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", – зауважила вона.

За її словами, необхідно сприяти зміцненню НАТО, а отже, і безпеки Латвії, завершивши створення єдиного та вільного європейського простору, до якого входить й Україна.

"Наша відповідь на російську агресію і надалі буде потужною й рішучою. Ми не повинні допускати сумнівів, забобонів, упереджень та втоми", – додала Мієріня.

Нагадаємо, Литва з 11 березня планує конфіскувати автомобілі з російською реєстрацією, які заїхали в країну до 11 вересня. Їх можуть передавати Україні.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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