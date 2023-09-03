Канада хоче навчати українських суддів і аудиторів у межах антикорупційних проєктів – посол

Країна прагне посили свою роль у боротьбі з корупцією в Україні.

Канадська влада прагне посилити свою роль у антикорупційних проєктах в Україні, наприклад, шляхом навчання українських суддів і судових аудиторів, заявила пані посол Канади в нашій державі Наталка Цмоць у інтерв’ю виданню The Globe and Mail, інформує ZN.ua.

Канада хоче навчати українських суддів і аудиторів у межах антикорупційних проєктів – посол
© Офіс президента України

"Вони (українські посадові особи – ред.) визнають, що це дуже важлива реформа; вони знають, що це одна з умов для вступу в Європейський Союз. Ми випробовуємо Україну; ми підтримуємо Україну", – наголосила дипломат.

Раніше Білий дім підтвердив, що радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван зустрівся з керівниками антикорупційної системи, про візит яких до Вашингтона вже повідомляло ZN.UA.

За даними ZN.UA, ця поїздка планувалась заздалегідь, а однієї із її ключових тем було обговорення посилення незалежності антикорупційної системи України і тих проблем, які в цій сфері виникають. Але вона співпала з оголошенням президентом Володимиром Зеленським наміру прирівняти корупцію до державної зради на час воєнного стану.


Максим Царук, ZN.ua





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Канада хоче навчати українських суддів і аудиторів у межах антикорупційних проєктів – посолКанада хоче навчати українських суддів і аудиторів у межах антикорупційних проєктів – посол
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