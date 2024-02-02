Вірменія офіційно приєдналася до Міжнародного кримінального суду
Країна стала 124-ою державою-учасницею Міжнародного кримінального суду.
З початку лютого на території Вірменії почав діяти Римський статут, що означає офіційне приєднання Єревана до Міжнародного кримінального суду. Про це
У відомстві зауважили, що Вірменія стала 124-ою державою-учасницею Міжнародного кримінального суду.
Представник глава вірменського уряду з міжнародних правових питань Єгіше Кірокосян, якого
Кірокосян підкреслив, що це насамперед стосується Азербайджану.
Нагадаємо, президент Вірменії Ваагн Хачатрян підписав підписав закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду у жовтні минулого року.