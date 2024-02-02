Вірменія офіційно приєдналася до Міжнародного кримінального суду

Країна стала 124-ою державою-учасницею Міжнародного кримінального суду.

З початку лютого на території Вірменії почав діяти Римський статут, що означає офіційне приєднання Єревана до Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляє пресслужба МКС, інформує ZN.ua.

У відомстві зауважили, що Вірменія стала 124-ою державою-учасницею Міжнародного кримінального суду.

Представник глава вірменського уряду з міжнародних правових питань Єгіше Кірокосян, якого цитує DW, наголосив, що приєднання до МКС дає можливість країні "запобігати воєнним злочинам і злочинам проти людяності на своїй землі".

Кірокосян підкреслив, що це насамперед стосується Азербайджану.

Нагадаємо, президент Вірменії Ваагн Хачатрян підписав підписав закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду у жовтні минулого року.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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