Вірменія офіційно приєдналася до Міжнародного кримінального суду

Країна стала 124-ою державою-учасницею Міжнародного кримінального суду.

З початку лютого на території Вірменії почав діяти Римський статут, що означає офіційне приєднання Єревана до Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляє пресслужба МКС, інформує ZN.ua .

У відомстві зауважили, що Вірменія стала 124-ою державою-учасницею Міжнародного кримінального суду.

Представник глава вірменського уряду з міжнародних правових питань Єгіше Кірокосян, якого цитує DW, наголосив, що приєднання до МКС дає можливість країні "запобігати воєнним злочинам і злочинам проти людяності на своїй землі".

Кірокосян підкреслив, що це насамперед стосується Азербайджану.

Нагадаємо, президент Вірменії Ваагн Хачатрян підписав підписав закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду у жовтні минулого року.