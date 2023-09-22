Швеція офіційно повідомила про передачу Україні танків Stridsvagn 122

Це скандинавська версія Leopard 2A5.

Швеція надіслала Україні десять танків Stridsvagn 122. Вони вже перебувають на полі бою. Про це йдеться у заяві начальника Оперативного відділу штабу армії Швеції Матса Людвіга на офіційному сайті Збройних сил Швеції, інформує ZN.ua.

Швеція офіційно повідомила про передачу Україні танків Stridsvagn 122
© Canadian Army | Arm?e canadienne/flickr

"Ми дали українцям усе, що могли, хороший матеріал і хороші знання. Тепер ми бажаємо їм усього найкращого у визволенні своєї країни", - сказав Людвіг.

Зазначається, що понад 30 років ці танки становили кістяк шведських механізованих бригад. Тепер українська армія має у своєму розпорядженні десять таких танків для боротьби за звільнення своєї країни з танкістами, навченими шведською армією.

За словами Людвіга, 24 лютого 2023 року, у річницю повномасштабного вторгнення, було представлено політичне рішення про те, що Швеція пожертвує Україні близько десяти танків.

У штабі армії в Енчепінгу вже було проведено підготовку до такого рішення, зокрема й навчання українського особового складу на шведських танках.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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