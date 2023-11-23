Через смерть водія Україна звернулася з офіційною нотою до Польщі - посол

Дипломати вимагають розблокувати рух вантажівок через кордон.

Після смерті другого українського водія у черзі заблокованих на польському кордоні вантажівок, українські дипломати звернулися з офіційною нотою до МЗС Польщі - вимагають розблокувати рух, повідомив у Facebook посол України в Польщі Василь Зварич, інформує ZN.ua.

Через смерть водія Україна звернулася з офіційною нотою до Польщі - посол
© EPA-EFE/Darek Delmanowicz

"У зв’язку із смертю, на превеликий жаль, уже другого українського водія, який керував українським вантажним автомобілем, та перебував у черзі, спричиненій страйком польських перевізників перед пунктом пропуску Корчова, Посольство в терміновому порядку звернулося з черговою офіційною нотою до Міністерства закордонних справ Польщі, вимагаючи розблокувати рух вантажних транспортних засобів", - повідомив Зварич.

За словами посла, відповідні сигнали доведені також до Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
Він зауважує, що обмеження вантажного руху польськими протестувальниками створює загрозу життю та здоров’ю людей, спричиняє значну загрозу безпеці та порядку руху на дорогах загального користування, а відтак відповідно до норм закону Республіки Польща «Про зібрання» дає прямі підстави до розпуску страйку представником органу місцевого самоврядування, який видав дозвіл на його проведення.

Кожен має право на протест і відстоювання своєї позиції. Але обрана цього разу форма, час і тривалість зібрання, в складних погодних умовах, створює реальну загрозу життю і здоров’ю, а також безпеці людей. Саме тому вкрай важливо зберегти людські життя, припинити блокування руху автотранспортних засобів і дати водіям можливість безперешкодно повернутися додому", - написав дипломат.

Посольство України закликало польську владу до рішучих дій з розблокування руху і не допущення, щоб українські, польські та іноземні водії вантажного автотранспорту простоювали в багатокілометрових чергах без належних для цього умов – ставали заручниками дій організаторів протесту.

Поки що переговори між українською та польською сторонами не дали результатів. Блокада кордону у відносинах Києва та Варшави нова стара проблема. Однак ця історія шкодить і самій Польщі. Детально про це читайте у статті Володимира Кравченка «Чи поступиться Україна тиском польських перевізників?» на ZN.UA.


Ірина Мамчур, ZN.ua





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