Клименко: В Україні відкрито близько 9 тисяч кримінальних проваджень проти ухилянтів, майже третину з них вже направили до суду

За словами міністра, кожен громадянин повинен виконувати свій обов'язок або на фронті, або в тилу.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що станом на сьогодні в Україні відкрито близько 9 тисяч кримінальних проваджень проти ухилянтів, з них 2600 справ скеровані до суду.Під час телемарафону глава МВС наголосив, що кожен громадянин має право на свій вибір, коли його запитали, як він ставиться до тих, хто уникає мобілізації, інформує ZN.ua.

Клименко: В Україні відкрито близько 9 тисяч кримінальних проваджень проти ухилянтів, майже третину з них вже направили до суду
© Державна прикордонна служба України

"Я вважаю, якщо йде війна, кожен громадянин має виконати свій обов'язок. Або в тилу, або на фронті. І ті випадки, коли хтось намагається нелегально перетнути кордон, суспільством сприймається, м'яко кажучи, неоднозначно", – висловився він.

За словами Клименка, спершу протокол про адміністративне порушення ухилянта складає працівник ТЦК. А Національній поліції військкомати повідомляють про правопорушення вже тоді, коли людина намагається змінити місце проживання та всіляко ухиляється від служби. Після цього проводиться розслідування.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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