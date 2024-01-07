Клименко: В Україні відкрито близько 9 тисяч кримінальних проваджень проти ухилянтів, майже третину з них вже направили до суду
За словами міністра, кожен громадянин повинен виконувати свій обов'язок або на фронті, або в тилу.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що станом на сьогодні в Україні відкрито близько 9 тисяч кримінальних проваджень проти ухилянтів, з них 2600 справ скеровані до суду.
"Я вважаю, якщо йде війна, кожен громадянин має виконати свій обов'язок. Або в тилу, або на фронті. І ті випадки, коли хтось намагається нелегально перетнути кордон, суспільством сприймається, м'яко кажучи, неоднозначно", – висловився він.
За словами Клименка, спершу протокол про адміністративне порушення ухилянта складає працівник ТЦК. А Національній поліції військкомати повідомляють про правопорушення вже тоді, коли людина намагається змінити місце проживання та всіляко ухиляється від служби. Після цього проводиться розслідування.