Словенія приєдналася до декларації G7 про гарантії безпеки для України

Документ підтримали вже понад 25 країн.

Словенія приєдналася до декларації G7 про підтримку України, яка була узгоджена на полях саміту НАТО. Про це український президент Володимир Зеленський повідомив у Twitter .

Зеленський подякував уряду Словенії та особисто прем’єр-міністру країни Роберту Голобу за приєднання до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України.

“Наші країни мають спільні цінності свободи та демократії, а також прагнення до миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти”, - написав Зеленський.

Вдячний уряду Словенії та особисто Прем’єр-міністру Роберту Голобу за приєднання до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України.



Наші країни мають спільні цінності свободи та демократії, а також прагнення до миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти, інформує ZN.ua . — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2023

На полях саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили декларацію щодо підтримки України.До декларації приєднались уже понад 25 держав.