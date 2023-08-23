Ердоган збирається з візитом до Росії для обговорення зернового коридору з Путіном - ЗМІ

Раніше ЗМІ повідомляли, що власне Путін навідається до Анкари.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган найближчим часом може відвідати Росію аби зустрітись із Владіміром Путіном та “обговорити зерновий коридор”, пише турецьке видання Yeni ?afak, інформує ZN.ua.

Ердоган збирається з візитом до Росії для обговорення зернового коридору з Путіном - ЗМІ
© kremlin.ru

Посилаючись на джерела в адміністрації президента Туреччини, видання зазначає, що у Росії запланована зустріч президента Реджепа Таїпа Ердогана з Путіним, яка “має критичне значення для досягнення зернової угоди”.

Наразі відомо, що головний радник Ердогана Акіф Чагатай Кіліч відвідає Україну, а також очікується візит міністра закордонних справ Хакана Фідана до України та Росії.

«Він (Ердоган, -ред) думає, що якось можна знайти точку згоди», - заявило джерело в адміністрації глави республіки.

При цьому співрозмовник видання зазначив, що Туреччина вважає новий маршрут без Росії нездоровим.


Ірина Знась, ZN.ua





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