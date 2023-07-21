Справу колишнього командира корвета «Тернопіль», який нині воює проти України, передали до суду

Зраднику загрожує до 15-ти років ув’язнення.

Державне бюро розслідувань передало до суду справу колишнього командира корвета «Тернопіль», який сьогодні воює проти України. Про це повідомив сайт ДБР, інформує ZN.ua .

Досудове розслідування встановило, що 2014 року, після того, як окупанти захопили у Севастополі корвет «Тернопіль», капітан III рангу став єдиним з екіпажу, хто перейшов на бік загарбників і присягнув їм на вірність.

Нині зрадник воює проти України у складі збройних сил РФ на сторожовому кораблі «Ладний» на посаді помічника командира. Він бере участь у піратських рейдах окупантів, патрулюванні захопленої акваторії Чорного моря, виконує інші злочинні завдання.

У повідомленні ДБР ім’я обвинуваченого не вказується, проте публікації у мас-медіа вказують, що ним є колишній капітан ІІІ рангу ВМС України Максим Ємельяненко. Від часу, коли йому повідомили про підозру минув майже рік.

Колишній український військовий обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.