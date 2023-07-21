Справу колишнього командира корвета «Тернопіль», який нині воює проти України, передали до суду

Зраднику загрожує до 15-ти років ув’язнення.

Державне бюро розслідувань передало до суду справу колишнього командира корвета «Тернопіль», який сьогодні воює проти України. Про це повідомив сайт ДБР, інформує ZN.ua.

Справу колишнього командира корвета «Тернопіль», який нині воює проти України, передали до суду

Досудове розслідування встановило, що 2014 року, після того, як окупанти захопили у Севастополі корвет «Тернопіль», капітан III рангу став єдиним з екіпажу, хто перейшов на бік загарбників і присягнув їм на вірність.

Нині зрадник воює проти України у складі збройних сил РФ на сторожовому кораблі «Ладний» на посаді помічника командира. Він бере участь у піратських рейдах окупантів, патрулюванні захопленої акваторії Чорного моря, виконує інші злочинні завдання.

У повідомленні ДБР ім’я обвинуваченого не вказується, проте публікації у мас-медіа вказують, що ним є колишній капітан ІІІ рангу ВМС України Максим Ємельяненко. Від часу, коли йому повідомили про підозру минув майже рік.

Колишній український військовий обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.


Іван Шевчук, ZN.ua





Интересные новости
Усі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – КулебаУсі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – Кулеба
Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити зернову угоду без РосіїЗеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити зернову угоду без Росії
Кулеба закликав Росію "припинити грати в голодні ігри"Кулеба закликав Росію "припинити грати в голодні ігри"
Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації щодо виходу РФ із зернової угодиКулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації щодо виходу РФ із зернової угоди
Експорт зброї з Болгарії зріс на 200% після початку російсько-української війниЕкспорт зброї з Болгарії зріс на 200% після початку російсько-української війни
Блок рекламы


Похожие новости
НАБУ викрило схему розкрадання 450 млн грн на ДП "Поліграфічний комбінат "України" ексміністром охорони здоров?яНАБУ викрило схему розкрадання 450 млн грн на ДП "Поліграфічний комбінат "України" ексміністром охорони здоров?я
Угорщина виступила проти виділення 20 млрд євро на оборонні потреби України – PoliticoУгорщина виступила проти виділення 20 млрд євро на оборонні потреби України – Politico
Білий дім «глибоко стурбований» нападами Росії на портові міста УкраїниБілий дім «глибоко стурбований» нападами Росії на портові міста України
Боррель анонсував нову військову підтримку для України від ЄСБоррель анонсував нову військову підтримку для України від ЄС
Міноборони РФ вважатиме потенційними перевізниками військових вантажів судна, які прямуватимуть до УкраїниМіноборони РФ вважатиме потенційними перевізниками військових вантажів судна, які прямуватимуть до України
FT: Прігожин допустив повернення «Вагнера» на війну проти УкраїниFT: Прігожин допустив повернення «Вагнера» на війну проти України
Резніков: На саміті НАТО жодного разу слово "корупція" не звучало як вимога до УкраїниРезніков: На саміті НАТО жодного разу слово "корупція" не звучало як вимога до України
Влада працює над збереженням ролі України як гаранта продовольчої безпеки – ЗеленськийВлада працює над збереженням ролі України як гаранта продовольчої безпеки – Зеленський
Усі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – КулебаУсі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – Кулеба
Резніков: Норма про недопущення розташування іноземних військових баз на території України є застарілоюРезніков: Норма про недопущення розташування іноземних військових баз на території України є застарілою
Последние новости
Подгружаем последние новости