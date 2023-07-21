Справу колишнього командира корвета «Тернопіль», який нині воює проти України, передали до суду
Зраднику загрожує до 15-ти років ув’язнення.
Державне бюро розслідувань передало до суду справу колишнього командира корвета «Тернопіль», який сьогодні воює проти України. Про це
Досудове розслідування встановило, що 2014 року, після того, як окупанти захопили у Севастополі корвет «Тернопіль», капітан III рангу став єдиним з екіпажу, хто перейшов на бік загарбників і присягнув їм на вірність.
Нині зрадник воює проти України у складі збройних сил РФ на сторожовому кораблі «Ладний» на посаді помічника командира. Він бере участь у піратських рейдах окупантів, патрулюванні захопленої акваторії Чорного моря, виконує інші злочинні завдання.
У повідомленні ДБР ім’я обвинуваченого не вказується, проте публікації у мас-медіа вказують, що ним є колишній капітан ІІІ рангу ВМС України Максим Ємельяненко. Від часу, коли йому повідомили про підозру минув майже рік.
Колишній український військовий обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.