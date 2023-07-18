Усі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – Кулеба

Глава української дипломатії закликав МКС видати нові ордери на арешт за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, вчинені росіянами на території України.

Усі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – Кулеба
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на міністерському круглому столі в ООН, присвяченому роботі МКС заявив, що усі країни, які є членами Міжнародного кримінального суду зобов’язані виконати ордер на арешт російського президента Владіміра Путіна, якщо той опиниться на території їхньої країни. Про це повідомляє офіційний сайт українського МЗС, інформує ZN.ua.

Кулеба зазначив, що Київ активно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом і високо цінує його участь у розслідуванні воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, вчинених росіянами.

За словами глави МЗС, рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової за депортацію українських дітей стало переламним моментом.

"Ми наполягаємо, що всі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду, які ратифікували Римський статут, мають неухильно виконувати вимогу МКС щодо арешту Путіна та Марії Львової-Белової", – сказав міністр.

Він також закликав МКС видати нові ордери на арешт за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, вчинені росіянами на території України.

Раніше влада Південно-Африканської Республіки, коментуючи майбутній саміт БРІКС, запевнила, що усі лідери країни, включно з президентом Росії Владіміром Путіним, візьмуть участь у зустрічі особисто.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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