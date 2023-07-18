Усі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – Кулеба

Глава української дипломатії закликав МКС видати нові ордери на арешт за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, вчинені росіянами на території України.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на міністерському круглому столі в ООН , присвяченому роботі МКС заявив, що усі країни, які є членами Міжнародного кримінального суду зобов’язані виконати ордер на арешт російського президента Владіміра Путіна, якщо той опиниться на території їхньої країни. Про це повідомляє офіційний сайт українського МЗС, інформує ZN.ua .

Кулеба зазначив, що Київ активно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом і високо цінує його участь у розслідуванні воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, вчинених росіянами.

За словами глави МЗС, рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової за депортацію українських дітей стало переламним моментом.

"Ми наполягаємо, що всі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду, які ратифікували Римський статут, мають неухильно виконувати вимогу МКС щодо арешту Путіна та Марії Львової-Белової", – сказав міністр.

Він також закликав МКС видати нові ордери на арешт за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, вчинені росіянами на території України.

Раніше влада Південно-Африканської Республіки, коментуючи майбутній саміт БРІКС, запевнила, що усі лідери країни, включно з президентом Росії Владіміром Путіним, візьмуть участь у зустрічі особисто.