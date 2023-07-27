В.о. гендиректора музею Голодомору подає до суду за цькування через зовнішність

Бодішеймінг влаштував, зокрема, юрист, якому варто було б розбиратися в питаннях справедливості та рівноправ’я.

Виконуюча обов’язки генерального директора українського Національного музею Голодомору-геноциду, кандидатка історичних наук Леся Гасиджак готує позов до суду через образу честі та гідності, про що вона повідомила в ефірі « Радіо Свобода ».

© Леся Гасиджак / Facebook

Заява стосуватиметься образливих публікацій в соцмережах від деяких користувачів щодо зовнішності Гасиджак. Зокрема, юрист Клим Братківський написав у Facebook, що Гасиджак «не може очолювати музей Голодомору», бо нібито має «невідповідну» зовнішність. Низка коментаторів підтримали цю позицію, але більшість засудили такий лукізм. Згодом образлива публікація зникла із загального доступу, але залишилися скріншоти.

У відповідь Гасиджак готує офіційну заяву разом з правниками.

«Готую офіційну заяву. Позов буде обов’язково. Це питання не в мені. Я спокійно до цього хейту поставилася. Це дуже смішна історія, і сумна з іншого боку. Я принципово буду подавати до суду, бо розумію, що такі історії трапляються кожного дня. Хейту піддається дуже багато жінок в Україні. І не лише через зовнішність. А просто через те, що вони є жінками на керівних посадах. Я вважаю, що це має бути повчальний кейс. Щоб він ніколи більше не повторився», – сказала вона.

Очільниця музею звернула увагу на абсурдність такої ситуації в нашому нібито високорозвиненому світі: «Ми живемо в 21 столітті. Дуже багато зусиль фахівці різних рівнів докладають до того, щоб суспільство наше трохи змінилось. Щоб ми перестали інакшість сприймати як щось погане, неправильне і незручне. Виявляється, роботи попереду ще дуже багато. У нас іде війна. З війни повертаються захисниці і захисники без рук, без ніг. Потім ці люди будуть зазнавати хейту? Тому що вони некрасиві?»

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець засудив цькування Лесі Гасиджак через її зовнішність і підкреслив, що професійні якості та здібності мають бути єдиними критеріями для оцінки людини.

Виконувачкою обов’язків голови музею Голодомору Леся Гасиджак стала в липні 2022 року.