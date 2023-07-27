В.о. гендиректора музею Голодомору подає до суду за цькування через зовнішність

Бодішеймінг влаштував, зокрема, юрист, якому варто було б розбиратися в питаннях справедливості та рівноправ’я.

Виконуюча обов’язки генерального директора українського Національного музею Голодомору-геноциду, кандидатка історичних наук Леся Гасиджак готує позов до суду через образу честі та гідності, про що вона повідомила в ефірі «Радіо Свобода».

В.о. гендиректора музею Голодомору подає до суду за цькування через зовнішність
© Леся Гасиджак / Facebook

Заява стосуватиметься образливих публікацій в соцмережах від деяких користувачів щодо зовнішності Гасиджак. Зокрема, юрист Клим Братківський написав у Facebook, що Гасиджак «не може очолювати музей Голодомору», бо нібито має «невідповідну» зовнішність. Низка коментаторів підтримали цю позицію, але більшість засудили такий лукізм. Згодом образлива публікація зникла із загального доступу, але залишилися скріншоти.

У відповідь Гасиджак готує офіційну заяву разом з правниками.

«Готую офіційну заяву. Позов буде обов’язково. Це питання не в мені. Я спокійно до цього хейту поставилася. Це дуже смішна історія, і сумна з іншого боку. Я принципово буду подавати до суду, бо розумію, що такі історії трапляються кожного дня. Хейту піддається дуже багато жінок в Україні. І не лише через зовнішність. А просто через те, що вони є жінками на керівних посадах. Я вважаю, що це має бути повчальний кейс. Щоб він ніколи більше не повторився», – сказала вона.

Очільниця музею звернула увагу на абсурдність такої ситуації в нашому нібито високорозвиненому світі: «Ми живемо в 21 столітті. Дуже багато зусиль фахівці різних рівнів докладають до того, щоб суспільство наше трохи змінилось. Щоб ми перестали інакшість сприймати як щось погане, неправильне і незручне. Виявляється, роботи попереду ще дуже багато. У нас іде війна. З війни повертаються захисниці і захисники без рук, без ніг. Потім ці люди будуть зазнавати хейту? Тому що вони некрасиві?»

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець засудив цькування Лесі Гасиджак через її зовнішність і підкреслив, що професійні якості та здібності мають бути єдиними критеріями для оцінки людини.

Виконувачкою обов’язків голови музею Голодомору Леся Гасиджак стала в липні 2022 року.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Теракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS – ООНТеракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS – ООН
Путін обговорить Україну з лідерами африканських країн – ЗМІПутін обговорить Україну з лідерами африканських країн – ЗМІ
Посол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступуПосол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступу
Кулеба: "F-16 допоможуть Україні експортувати зерно попри шантаж РФ"Кулеба: "F-16 допоможуть Україні експортувати зерно попри шантаж РФ"
Викликає лють: Зеленський відреагував на скандал із відпочинком "слуги" Арістова на Мальдівах
Блок рекламы


Похожие новости
В Угорщині закликали Україну до переговорів з РФ через нібито "провалений" контрнаступВ Угорщині закликали Україну до переговорів з РФ через нібито "провалений" контрнаступ
Блащак: Через 18 років до польської армії повертається ракетно-артилерійський підрозділБлащак: Через 18 років до польської армії повертається ракетно-артилерійський підрозділ
Росія може вийти з МВФ через "США та їх сателітів"Росія може вийти з МВФ через "США та їх сателітів"
«Кожен пройдений кілометр – це години чи дні»: Як наші воїни просуваються вперед через замінування місцевості«Кожен пройдений кілометр – це години чи дні»: Як наші воїни просуваються вперед через замінування місцевості
Україна готує звернення до ЮНЕСКО та Комітету Другого протоколу Гаазької конвенції через бомбардування ОдесиУкраїна готує звернення до ЮНЕСКО та Комітету Другого протоколу Гаазької конвенції через бомбардування Одеси
У Криму через детонацію на складах боєприпасів жителів Октябрського відселяють за 10-13 км — ЧубаровУ Криму через детонацію на складах боєприпасів жителів Октябрського відселяють за 10-13 км — Чубаров
МЗС Польщі викличе російського посла через погрози ПутінаМЗС Польщі викличе російського посла через погрози Путіна
Справу колишнього командира корвета «Тернопіль», який нині воює проти України, передали до судуСправу колишнього командира корвета «Тернопіль», який нині воює проти України, передали до суду
Російські диверсанти пробували прорватись через північний кордонРосійські диверсанти пробували прорватись через північний кордон
Наєв: Українські військові укріплюють державний кордон через переміщення "вагнерівців" до БілорусіНаєв: Українські військові укріплюють державний кордон через переміщення "вагнерівців" до Білорусі
Последние новости
Подгружаем последние новости