Окупанти намагаються отримати особисті дані українських військових — Генштаб

Ворог використав логотип Сил ТрО ЗСУ.

Російські окупанти намагаються отримати особисті дані українських військових через начебто вимогу від розробників програмного забезпечення "Кропива" заповнити гугл-форму, інформує Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Facebook/Генштаб ЗСУ

Війська РФ використали логотип Сил ТрО ЗСУ, щоб втертися в довіру до українських військових, інформує ZN.ua.

"Наголошуємо, що збір персональних даних військовослужбовців Збройних Сил України заборонений. Командування Сил територіальної оборони ЗСУ таких даних не збирає", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі закликали військовослужбовців не залишати особистих даних та даних про підрозділи. У разі виникнення запитань військові можуть зателефонувати на гарячу лінію Сил ТрО: 0 800 507 028 (гаряча лінія працює щодня з 7.00 до 20.00) або писати у приватні повідомлення на офіційну сторінку Сил територіальної оборони ЗСУ в Facebook.


Анна Конюченко, ZN.ua





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