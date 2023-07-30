Війська РФ намагаються обійти Авдіївку й взяти її в оточення: карта

На цьому напрямку окупанти мають достатню кількість техніки та особового складу.

Війська РФ активізували наступальні дії на авдіївському напрямку. Однак вони боїться заходити в Авдіївку, оскільки не хочуть зав'язнути у міських боях із ЗСУ, повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у коментарі 24 Каналу.

Війська РФ намагаються обійти Авдіївку й взяти її в оточення: карта
© Павло Кириленко Донецька ОВА/telegram

За його словами, російські війська з півночі й півдня прагнуть обійти Авдіївку й взяти її в оточення, інформує ZN.ua.

"Не покидають вони ні бажання, ні спроб цього зробити. Майже щодня штурмові дії саме на це націлені... Майже щодня хлопці ловлять ворожі ДРГ. Авдіївка не дає їм спокою. Ми всі розуміємо, що не дай боже, щось станеться з Авдіївкою, то далі в них дорога відкрита вже на Карловку, Покровськ тощо. Адже Авдіївка – панівні висоти", - наголосив Барабаш.

На авдіївському напрямку війська РФ мають достатню кількість техніки та особового складу.


Анна Конюченко, ZN.ua





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