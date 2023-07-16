Загарбники намагаються створити «судові органи» на окупованих територіях — ЦНС

Таким чином окупанти можуть отримати нові важелі тиску на цивільних.

Російські загарбники намагаються створити свої «судові органи» на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua.

За даними ЦНС, росіяни на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України проводять заходи з прийняття нових "законопроектів" спрямованих на внесення змін до «судової системи», зокрема формування «нових органів» та «системи управління».

Такими діями загарбники намагаються активізувати фейкову «судову гілку влади» на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу. Загарбники можуть отримати нові важелі тиску на цивільних.

Через такі фейкові «органи», повністю підконтрольні Москві, окупаційна «адміністрація» отримає псевдозаконні підстави затримувати громадян України на тимчасово окупованих територіях, відбирати їхнє майно та приймати рішення на користь окупаційної «влади».

Вища рада правосуддя наголошувала, що рішення створених на тимчасово окупованих територіях фейкових «судів» вважатимуться нікчемними, а звернення до таких «судів» свідчитиме про визнання незаконно створених окупантами нелегітимних «органів влади» та сприятиме їх окупаційній діяльності, нагадали в ЦНС.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники імітують правоохоронну систему на тимчасово окупованих територіях. Росіяни створюють фейкові «суди», вироки в яких виносять завезені судді і місцеві зрадники.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
США не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додомуСША не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додому
Ердоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТОЕрдоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТО
Одна річ говорити: а давайте всіх саджати довічно, інша виносити такий вирок – МасловОдна річ говорити: а давайте всіх саджати довічно, інша виносити такий вирок – Маслов
Південна Корея відправила Україні літак з нелетальною військовою допомогоюПівденна Корея відправила Україні літак з нелетальною військовою допомогою
Президент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТОПрезидент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
Велика Британія збирається скоротити збройні сили та створити військових резервВелика Британія збирається скоротити збройні сили та створити військових резерв
Загарбники залучають молодь до роботи в окупаційних “адміністраціях” — ЦНСЗагарбники залучають молодь до роботи в окупаційних “адміністраціях” — ЦНС
Росіяни на окупованих територіях погрожують депортацією жителям, які не отримали паспорт РФ — ЦНСРосіяни на окупованих територіях погрожують депортацією жителям, які не отримали паспорт РФ — ЦНС
НАТО має створити постійні військові бази вздовж кордону з Росією – НауседаНАТО має створити постійні військові бази вздовж кордону з Росією – Науседа
Росіяни на окупованих територіях обіцяють підліткам гроші за отримання паспорту РФ – ЦНСРосіяни на окупованих територіях обіцяють підліткам гроші за отримання паспорту РФ – ЦНС
Росіяни на окупованих територіях арештовують людей, аби потім отримати за них викуп - МалярРосіяни на окупованих територіях арештовують людей, аби потім отримати за них викуп - Маляр
Росіяни масово затримують дітей на окупованих територіях — ЦНСРосіяни масово затримують дітей на окупованих територіях — ЦНС
Загарбники на окупованих територіях не будуть допускати до навчання дітей, батьки яких не отримали паспорт РФ — ЦНСЗагарбники на окупованих територіях не будуть допускати до навчання дітей, батьки яких не отримали паспорт РФ — ЦНС
Росіяни на окупованих територіях використовують дітей для пропаганди — ЦНСРосіяни на окупованих територіях використовують дітей для пропаганди — ЦНС
Загарбники на окупованих територіях примушують отримувати паспорти РФ, погрожуючи депортацією — ЦНСЗагарбники на окупованих територіях примушують отримувати паспорти РФ, погрожуючи депортацією — ЦНС
Последние новости
Подгружаем последние новости