Загарбники намагаються створити «судові органи» на окупованих територіях — ЦНС

Таким чином окупанти можуть отримати нові важелі тиску на цивільних.

Російські загарбники намагаються створити свої «судові органи» на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua .

За даними ЦНС, росіяни на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України проводять заходи з прийняття нових "законопроектів" спрямованих на внесення змін до «судової системи», зокрема формування «нових органів» та «системи управління».

Такими діями загарбники намагаються активізувати фейкову «судову гілку влади» на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу. Загарбники можуть отримати нові важелі тиску на цивільних.

Через такі фейкові «органи», повністю підконтрольні Москві, окупаційна «адміністрація» отримає псевдозаконні підстави затримувати громадян України на тимчасово окупованих територіях, відбирати їхнє майно та приймати рішення на користь окупаційної «влади».

Вища рада правосуддя наголошувала, що рішення створених на тимчасово окупованих територіях фейкових «судів» вважатимуться нікчемними, а звернення до таких «судів» свідчитиме про визнання незаконно створених окупантами нелегітимних «органів влади» та сприятиме їх окупаційній діяльності, нагадали в ЦНС.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники імітують правоохоронну систему на тимчасово окупованих територіях. Росіяни створюють фейкові «суди», вироки в яких виносять завезені судді і місцеві зрадники.