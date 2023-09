«Єдіная Росія» хоче зберегти вплив за рахунок псевдовиборів на окупованих територіях – британська розвідка

Для цього навіть завищили кількість «виборців».

Правляча партія Росії «Єдіная Росія» намагатиметься отримати більшість місць у парламенті за рахунок псевдовиборів на окупованих територіях України, які там організувала Росія, заявляють аналітики управляння розвідки Міністерства оборони Великої Британії, інформує ZN.ua .

Російська влада в окупованих регіонах України планує провести так звані «вибори» до парламенту РФ 8-10 вересня, паралельно з виборами в Російській Федерації. Зокрема, «голосування» вже розпочалося на окупованих територіях Запорізької області та у Маріуполі.

Аналітики британської розвідки вказують, що попри понад 1000 зареєстрованих кандидатів, у списках бракує кваліфікованих та досвідчених, а також не вистачає незалежних кандидатів, які не є членами партій, що підтримуються Кремлем, що вказує на те, що ці вибори не будуть вільними і чесними.

При цьому Український центр національного спротиву повідомив, що окупаційні адміністрації значно завищили кількість виборців у «виборчому реєстрі».

«Кремлівські опитування показують, що «Єдіная Росія», домінуюча політична партія в Російській Федерації, за прогнозами, отримає 80% голосів у чотирьох окупованих регіонах. Партія, ймовірно, отримає більшість місць у парламенті, намагаючись утримати владу Кремля та кремлівський контроль і вплив на окуповані регіони», - зазначають експерти.