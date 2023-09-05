«Єдіная Росія» хоче зберегти вплив за рахунок псевдовиборів на окупованих територіях – британська розвідка

Для цього навіть завищили кількість «виборців».

Правляча партія Росії «Єдіная Росія» намагатиметься отримати більшість місць у парламенті за рахунок псевдовиборів на окупованих територіях України, які там організувала Росія, заявляють аналітики управляння розвідки Міністерства оборони Великої Британії, інформує ZN.ua.

«Єдіная Росія» хоче зберегти вплив за рахунок псевдовиборів на окупованих територіях – британська розвідка
© Фото из открытых источников

Російська влада в окупованих регіонах України планує провести так звані «вибори» до парламенту РФ 8-10 вересня, паралельно з виборами в Російській Федерації. Зокрема, «голосування» вже розпочалося на окупованих територіях Запорізької області та у Маріуполі.

Аналітики британської розвідки вказують, що попри понад 1000 зареєстрованих кандидатів, у списках бракує кваліфікованих та досвідчених, а також не вистачає незалежних кандидатів, які не є членами партій, що підтримуються Кремлем, що вказує на те, що ці вибори не будуть вільними і чесними.

При цьому Український центр національного спротиву повідомив, що окупаційні адміністрації значно завищили кількість виборців у «виборчому реєстрі».

«Кремлівські опитування показують, що «Єдіная Росія», домінуюча політична партія в Російській Федерації, за прогнозами, отримає 80% голосів у чотирьох окупованих регіонах. Партія, ймовірно, отримає більшість місць у парламенті, намагаючись утримати владу Кремля та кремлівський контроль і вплив на окуповані регіони», - зазначають експерти.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 September 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/vj0f0FmYk9

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) September 5, 2023


Ірина Знась, ZN.ua





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