Якщо ми не хочемо підкорятися Росії, у нас немає іншого вибору, окрім як підтримати Україну – Павел

Він додав, що у Росії не повинно виникнути відчуття, що вона досягне своїх цілей за допомогою будь-якої агресії.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що підтримка України стала "дратівливим фактором" для деяких політиків і громадян. Водночас він наголосив на важливості продовження допомоги нашій державі у боротьбі з російською агресією. Про це повідомляє Novinky.cz, інформує ZN.ua .

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Найвищі конституційні посадовці Чехії на зустрічі в фортеці Празький Град домовилися продовжувати підтримку України.

Павел зазначив, що йдеться також про безпеку чехів, оскільки існують обґрунтовані побоювання, що Росія не поважатиме міжнародне право і намагатиметься дедалі ширше впливати на події за межами своїх кордонів.

"Якщо ми не хочемо підкорятися, у нас немає іншого вибору, окрім як підтримати Україну", – сказав чеський лідер.

Глава держави наголосив, що у Росії не повинно виникнути відчуття, що вона досягне своїх цілей за допомогою будь-якої агресії.

Водночас прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала додав, що підтримуючи Україну, Чехія підтримує і власну безпеку, щоб у майбутньому не сталося так, що Росія опиниться по сусідству зі Словаччиною і збільшить свої імперські апетити, яких вона не приховує.