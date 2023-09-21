Ми хочемо і будемо підтримувати Україну попри суперечки щодо зерна – віцепрем’єр Польщі Качинський

Водночас він зауважив, що "неявна угода" між Польщею та Україною "не містила пункту про ліквідацію польського сільського господарства".

Ми хочемо і будемо підтримувати Україну попри суперечки щодо зерна – віцепрем’єр Польщі Качинський
© Prawo i Sprawiedliwo??/Faceboook

Віцепрем’єр-міністр Польщі та голова панівної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський на з’їзді партії заявив, що попри суперечки щодо експорту української агропродукції, Варшава і надалі підтримуватиме Київ у його боротьбі проти російського вторгнення. Про це повідомляє "Польське радіо", інформує ZN.ua.

"Ми хочемо і будемо на цьому фронті підтримки України. Однак ми робимо це з фундаментальних причин, через цінності, які ми сповідуємо - нашу відданість свободі, в тому числі свободі народів, а також в ім'я нашого сенсу існування. З іншого боку, в жодному разі, якщо ми можемо говорити про таку неявну угоду між нами і українцями, вона не містила такого пункту, де через цю оборону ми ліквідуємо польське сільське господарство", – зазначив Качинський.

"Ця неприємна ситуація нічого не змінює в нашому ставленні до незалежної України. Ми будемо підтримувати її до перемоги", – наголосив він.

Раніше міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявляв, що обурений погрозами заступник міністра економіки України торгового представника України Тараса Качки, щодо можливої заборони для деяких товарів з Польщі у відповідь на заборону української агропродукції.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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