ЦНС: Росіяни везуть "чиновників" з окупованих територія до РФ на навчання

Зазначається, що зрадників будуть навчати працювати в "одній вертикалі" Кремля, тобто розподіляти потоки й співпрацювати із наглядачами з Москви.

© Бизнес Цензор

Росіяни на тимчасово українських територіях продовжують створювати та укріплювати фейкові структури. Так, наразі стало відомо, що ворог звозить представників окупаційної адміністрації міста Антрацит (Луганська область) на навчання до Ставрополя (РФ). Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua .

"Більшість цих "чиновників" не мають вищої освіти, й набрані з вулиць, адже в регіоні є дефіцит кадрів. Відтак в окупаційних адміністраціях на ротаційній основі працюють гастролери з РФ , але в планах москви змінити ситуацію й найти достатню кількість колаборантів", – йдеться у зяві

У відомстві зауважили, що зрадників будуть навчати працювати в "одній вертикалі" Кремля, тобто розподіляти потоки й співпрацювати із наглядачами з Москви.

Центр Нацспротиву також повідомив, що працівників будуть вербувати на роботу з російськими спецслужбами.