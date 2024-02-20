ЦНС: Росіяни на окупованих українських територіях проводять обхід будинків напередодні "виборів"

"Під запис розпитують мешканців про те, чи будуть ті "голосувати", чи знають, коли вибори".

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Росіяни намагаються легітимізувати псевдовибори на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua .

"Головною причиною рейдів, які окупанти проводять на ТОТ заздалегідь до "виборів", стали зроблені висновки з проведення місцевого фейкового голосування у вересні 2023 року. Тоді мешканці тимчасово окупованих територій масово саботували псевдовибори: не відкривали двері. ігнорували відвідування дільниць тощо. Відтак окупанти вирішили провести рейди заздалегідь, аби зафіксувати будинки та квартири, де проживають люди", – зазначають у відомстві.