ЦНС: Росіяни на окупованих українських територіях проводять обхід будинків напередодні "виборів"

"Під запис розпитують мешканців про те, чи будуть ті "голосувати", чи знають, коли вибори".

ЦНС: Росіяни на окупованих українських територіях проводять обхід будинків напередодні
© Фото з відкритих джерел

Росіяни намагаються легітимізувати псевдовибори на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua.

"Головною причиною рейдів, які окупанти проводять на ТОТ заздалегідь до "виборів", стали зроблені висновки з проведення місцевого фейкового голосування у вересні 2023 року. Тоді мешканці тимчасово окупованих територій масово саботували псевдовибори: не відкривали двері. ігнорували відвідування дільниць тощо. Відтак окупанти вирішили провести рейди заздалегідь, аби зафіксувати будинки та квартири, де проживають люди", – зазначають у відомстві.

Наразі так звані "члени виборчих комісій РФ" роблять обхід людей. Вони збирають інформацію та агітують за участь у російських президентських “виборах”. Вони ведуть незаконну аудіо- чи відеофіксацію розмови. Під запис розпитують мешканців про те, чи будуть ті “голосувати”, чи знають, коли вибори.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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