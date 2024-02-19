ГУР: Мешканців окупованих громад Херсонщини масово під’єднують до російського супутникового телебачення під назвою "русскій мір"

Наразі росіяни встановили вже понад 18 тисяч відповідних пристроїв.

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У Головному управлінні розвідки МО України заявили, що росіяни на тимчасово окупованих територіях масово під’єднують жителів до російського телебачення та мобільного зв’язку. Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує ZN.ua .

"Головне управління розвідки Міністерства обороні України інформує: російські загарбники посилюють заходи інформаційно-психологічного впливу на українців в окупації. Щоб перекрити канали доступу до інформації про реальну ситуацію на фронті, в Україні та світі, мешканців окупованих громад Херсонщини масово під’єднують до російського супутникового телебачення під назвою "русскій мір"", – зазначили у ГУР.

У заяві йдеться, що наразі росіяни встановили вже понад 18 тисяч відповідних пристроїв.

У відомстві розповіли, що також у тимчасово окупованих українських громадах Донеччини загарбники переводять на власне програмне забезпечення та комунікаційні сервіси роботу окупаційних адміністрацій: йдеться, зокрема, про "Автоматизированное рабочее место госслужащего" та федеральну платформу "госвеб".

"Водночас московити розширюють мережу покриття російського мобільного зв’язку: у 2023-24 роках на Донеччині встановили понад 700 базових станцій, а на Херсонщині — понад 200, що становить більш як 85% усього мобільного покриття в окупованому регіоні", – додали у ГУР.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що розраховує на появу винищувачів F-16 навесні цього року.

Очільник ГУР наголосив, що на "Рамштайні" більш детально обговорили такі технічні питання як передача та готовність інфраструктури України до F-16. Окрім цього обговорювалось питання готовності аеродромного складу.