ГУР: Мешканців окупованих громад Херсонщини масово під’єднують до російського супутникового телебачення під назвою "русскій мір"

Наразі росіяни встановили вже понад 18 тисяч відповідних пристроїв.

ГУР: Мешканців окупованих громад Херсонщини масово під’єднують до російського супутникового телебачення під назвою
© ГУР МО України

У Головному управлінні розвідки МО України заявили, що росіяни на тимчасово окупованих територіях масово під’єднують жителів до російського телебачення та мобільного зв’язку. Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує ZN.ua.

"Головне управління розвідки Міністерства обороні України інформує: російські загарбники посилюють заходи інформаційно-психологічного впливу на українців в окупації. Щоб перекрити канали доступу до інформації про реальну ситуацію на фронті, в Україні та світі, мешканців окупованих громад Херсонщини масово під’єднують до російського супутникового телебачення під назвою "русскій мір"", – зазначили у ГУР.

У заяві йдеться, що наразі росіяни встановили вже понад 18 тисяч відповідних пристроїв.

У відомстві розповіли, що також у тимчасово окупованих українських громадах Донеччини загарбники переводять на власне програмне забезпечення та комунікаційні сервіси роботу окупаційних адміністрацій: йдеться, зокрема, про "Автоматизированное рабочее место госслужащего" та федеральну платформу "госвеб".

"Водночас московити розширюють мережу покриття російського мобільного зв’язку: у 2023-24 роках на Донеччині встановили понад 700 базових станцій, а на Херсонщині — понад 200, що становить більш як 85% усього мобільного покриття в окупованому регіоні", – додали у ГУР.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що розраховує на появу винищувачів F-16 навесні цього року.

Очільник ГУР наголосив, що на "Рамштайні" більш детально обговорили такі технічні питання як передача та готовність інфраструктури України до F-16. Окрім цього обговорювалось питання готовності аеродромного складу.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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