Індії веде перемовини з Росією щодо повернення громадян яких обманом завербували на війну

МЗС Індії емоційно звернулось до громадян і закликало бути обережними

Індії веде перемовини з Росією щодо повернення громадян яких обманом завербували на війну
© pixabay.com

Міністерство закордонних справ Індії закликало громадян країни не піддаватися на оманливі пропозиції вербувальників, що дурять людей, заманюючи, мовляв, на роботу. Насправді ці пропозиції містять пряму загрозу – людей відправляють на війну, обіцяючи роботу у допоміжному забезпеченні військових підрозділів, повідомляє Anadolu Ajans?, інформує ZN.ua.

Офіційний представник МЗС Рандхір Джайсвал закликав громадян не бути «одуреними» такими посередниками.

Речник МЗС повідомив, що наразі ведуться перемовини між Москвою та Делі щодо повернення на батьківщину громадян яких заманили обіцянкою роботи.

Непал також розповів, що 14 громадян загинуло на війні, виконуючи роль військовослужбовців Росії.

Центральне бюро розслідувань Індії (CBI) повідомило, що вербувальники відправили в Росію 35 чоловік. Щонайменше двоє чоловіків, які поїхали до РФ, сподіваючись працювати “помічниками”, загинули під час бойових дій.

Організатори мережі, які діяли в кількох штатах Індії, шукали людей через соціальні мережі та місцевих агентів. Деяким чоловікам також пропонували вступ до “сумнівних приватних університетів” у Росії, щоб заманити їх до РФ.

"Громадяни Індії, які стали жертвами торгівлі людьми, всупереч їхньому бажанню були навчені бойовим ролям і направлені на передові бази в зоні російсько-української війни", – заявило Центральне бюро розслідувань Індії, додавши, що деякі з жертв також отримали "тяжкі поранення" в зоні бойових дій.


Віктор Голобородько, ZN.ua





Интересные новости
Польща підтримує перебування військ НАТО в Україні – очільник МЗСПольща підтримує перебування військ НАТО в Україні – очільник МЗС
Бербок зацікавила ідея з круговим обміном Taurus'ами з БританієюБербок зацікавила ідея з круговим обміном Taurus'ами з Британією
Індії веде перемовини з Росією щодо повернення громадян яких обманом завербували на війнуІндії веде перемовини з Росією щодо повернення громадян яких обманом завербували на війну
Канцлер Німеччини закликав встановити довготривале перемир'я в ГазіКанцлер Німеччини закликав встановити довготривале перемир'я в Газі
Ввести війська в Україну означає зробити крок до односторонньої ескалації – міністр оборони ІталіїВвести війська в Україну означає зробити крок до односторонньої ескалації – міністр оборони Італії
Блок рекламы


Похожие новости
Путін блефує щодо ядерної зброї (поки що) — високопосадовець НАТОПутін блефує щодо ядерної зброї (поки що) — високопосадовець НАТО
Туск — Фіцо: Де був би кордон з Росією, якби не Україна?Туск — Фіцо: Де був би кордон з Росією, якби не Україна?
Без допомоги США Україні доведеться обирати міста, які вона зможе утримувати — представниця ПентагонуБез допомоги США Україні доведеться обирати міста, які вона зможе утримувати — представниця Пентагону
Німецькі законодавці "викручують руки Шольцу" щодо надання ракет Taurus Україні — Financial TimesНімецькі законодавці "викручують руки Шольцу" щодо надання ракет Taurus Україні — Financial Times
Сканування сітківки ока та ДНК: В'єтнам збиратиме всю біометричну інформацію громадянСканування сітківки ока та ДНК: В'єтнам збиратиме всю біометричну інформацію громадян
Україна потребує більше військ для боротьби з Росією. Загартовані професіонали з Колумбії допомагають – APУкраїна потребує більше військ для боротьби з Росією. Загартовані професіонали з Колумбії допомагають – AP
Держдеп США: Ми вітатимемо контакти між Туреччиною та Росією, якщо це допоможе припинити зловмисну діяльність КремляДерждеп США: Ми вітатимемо контакти між Туреччиною та Росією, якщо це допоможе припинити зловмисну діяльність Кремля
Перевіряється інформація близько 20 тисяч дітей, примусово вивезених Росією під виглядом "гуманітарних операцій" - генпрокурор Українські правоПеревіряється інформація близько 20 тисяч дітей, примусово вивезених Росією під виглядом "гуманітарних операцій" - генпрокурор Українські право
Італійський сенатор назвав війну РФ "геноцидною" та закликав збільшити військову допомогу УкраїніІталійський сенатор назвав війну РФ "геноцидною" та закликав збільшити військову допомогу Україні
Кулеба: Під час зустрічі з главою МЗС Угорщини пояснювали, чому зараз немає сенсу йти на переговори з РосієюКулеба: Під час зустрічі з главою МЗС Угорщини пояснювали, чому зараз немає сенсу йти на переговори з Росією
Последние новости
Подгружаем последние новости