Індії веде перемовини з Росією щодо повернення громадян яких обманом завербували на війну

МЗС Індії емоційно звернулось до громадян і закликало бути обережними

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Міністерство закордонних справ Індії закликало громадян країни не піддаватися на оманливі пропозиції вербувальників, що дурять людей, заманюючи, мовляв, на роботу. Насправді ці пропозиції містять пряму загрозу – людей відправляють на війну, обіцяючи роботу у допоміжному забезпеченні військових підрозділів, повідомляє Anadolu Ajans?, інформує ZN.ua .

Офіційний представник МЗС Рандхір Джайсвал закликав громадян не бути «одуреними» такими посередниками.

Речник МЗС повідомив, що наразі ведуться перемовини між Москвою та Делі щодо повернення на батьківщину громадян яких заманили обіцянкою роботи.

Непал також розповів, що 14 громадян загинуло на війні, виконуючи роль військовослужбовців Росії.

Центральне бюро розслідувань Індії (CBI) повідомило, що вербувальники відправили в Росію 35 чоловік. Щонайменше двоє чоловіків, які поїхали до РФ , сподіваючись працювати “помічниками”, загинули під час бойових дій.

Організатори мережі, які діяли в кількох штатах Індії, шукали людей через соціальні мережі та місцевих агентів. Деяким чоловікам також пропонували вступ до “сумнівних приватних університетів” у Росії, щоб заманити їх до РФ .

"Громадяни Індії, які стали жертвами торгівлі людьми, всупереч їхньому бажанню були навчені бойовим ролям і направлені на передові бази в зоні російсько-української війни", – заявило Центральне бюро розслідувань Індії, додавши, що деякі з жертв також отримали "тяжкі поранення" в зоні бойових дій.