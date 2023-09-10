МЗС: Молдова не визнає російські псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України

Країна твердо підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави.

У Міністерстві закордонних справ Молдови заявили, що Кишинів не визнає псевдовибори, які росіяни проводять на тимчасово окупованих українських територіях. Про це повідомляє News Maker, інформує ZN.ua.

МЗС: Молдова не визнає російські псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України
© ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОГО СПРОТИВУ

«Спроба Росії надати легітимність силовій окупації територій суверенної держави Україна є незаконною та повністю суперечить нормам міжнародного права та міжнародним договорам, учасницею яких є сама Росія. Проводячи так звані вибори, Росія прямо суперечить Статуту ООН та Гельсінському заключному акту, а також свідомо порушує принципи суверенітету та територіальної цілісності України», — йдеться у заяві.

У дипломатичному відомстві додали, що Молдова твердо підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
У Європарламенті оприлюднили рекомендації щодо контролю використання 50 млрд євро на відновлення УкраїниУ Європарламенті оприлюднили рекомендації щодо контролю використання 50 млрд євро на відновлення України
Румунія засудила напад Росії на дунайський портРумунія засудила напад Росії на дунайський порт
Наєв: ЗСУ посилюють протиповітряну оборону на ЖитомирщиніНаєв: ЗСУ посилюють протиповітряну оборону на Житомирщині
Еллвуд: Друга світова не закінчилася висадкою в Нормандії. Заходу потрібно набратися терпінняЕллвуд: Друга світова не закінчилася висадкою в Нормандії. Заходу потрібно набратися терпіння
Готуються до відступу: окупанти грабують підприємства на ЗапоріжжіГотуються до відступу: окупанти грабують підприємства на Запоріжжі
Блок рекламы


Похожие новости
Світ має бути готовий до тривалої боротьби України – НуландСвіт має бути готовий до тривалої боротьби України – Нуланд
ЗСУ знищили російські "Прєдєл Е" та "Леєр-2" на півдніЗСУ знищили російські "Прєдєл Е" та "Леєр-2" на півдні
Представлений Індією проєкт декларації G20 щодо України не влаштовує ЄС — СNNПредставлений Індією проєкт декларації G20 щодо України не влаштовує ЄС — СNN
«Єдіная Росія» хоче зберегти вплив за рахунок псевдовиборів на окупованих територіях – британська розвідка«Єдіная Росія» хоче зберегти вплив за рахунок псевдовиборів на окупованих територіях – британська розвідка
У Європарламенті оприлюднили рекомендації щодо контролю використання 50 млрд євро на відновлення УкраїниУ Європарламенті оприлюднили рекомендації щодо контролю використання 50 млрд євро на відновлення України
Кулеба заявив, що в України є фотодокази падіння російських БпЛА в Румунії. Бухарест заперечує інцидентКулеба заявив, що в України є фотодокази падіння російських БпЛА в Румунії. Бухарест заперечує інцидент
Російські війська хочуть посилити мобілізацію в окупованому Криму — "АТЕШ"Російські війська хочуть посилити мобілізацію в окупованому Криму — "АТЕШ"
Іван Федоров розповів, як РФ імітує демократію під час "виборів" на окупованих територіяхІван Федоров розповів, як РФ імітує демократію під час "виборів" на окупованих територіях
Можуть екстрадувати до України: Арахамія пояснив, що очікує втікачів від мобілізації за кордономМожуть екстрадувати до України: Арахамія пояснив, що очікує втікачів від мобілізації за кордоном
В України буде щонайменше 10 років, аби підготуватися до наступної війни з Росією — БудановВ України буде щонайменше 10 років, аби підготуватися до наступної війни з Росією — Буданов
Последние новости
Подгружаем последние новости