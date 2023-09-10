МЗС: Молдова не визнає російські псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України

Країна твердо підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави.

У Міністерстві закордонних справ Молдови заявили, що Кишинів не визнає псевдовибори, які росіяни проводять на тимчасово окупованих українських територіях. Про це повідомляє News Maker, інформує ZN.ua .

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«Спроба Росії надати легітимність силовій окупації територій суверенної держави Україна є незаконною та повністю суперечить нормам міжнародного права та міжнародним договорам, учасницею яких є сама Росія. Проводячи так звані вибори, Росія прямо суперечить Статуту ООН та Гельсінському заключному акту, а також свідомо порушує принципи суверенітету та територіальної цілісності України», — йдеться у заяві.

У дипломатичному відомстві додали, що Молдова твердо підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.