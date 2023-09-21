У Донецьку росіяни хочуть створити військове училище – ЦНС
Планують вербувати людей на війну проти України.
У тимчасово окупованому Донецьку росіяни планують створити військове командне училище при Міністерстві оборони РФ. Загарбники вже звозять своїх студентів-педагогів для «роботи з дітьми». на захоплених територіях, інформує
Виш хочуть утворити до 1 грудня 2023 року,
Окупанти створюють заклад на базі училища, яке функціонувало з 2015 року на потреби так званої «армії ДНР».
«Функціонування таких закладів є порушенням міжнародного права, адже такі заклади за фактом вербують мешканців тимчасово захоплених регіонів на війну проти Батьківщини», - зауважили у ЦНС.