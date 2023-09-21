У Донецьку росіяни хочуть створити військове училище – ЦНС

Планують вербувати людей на війну проти України.

У тимчасово окупованому Донецьку росіяни планують створити військове командне училище при Міністерстві оборони РФ. Загарбники вже звозять своїх студентів-педагогів для «роботи з дітьми». на захоплених територіях, інформує ZN.ua.

У Донецьку росіяни хочуть створити військове училище – ЦНС
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Виш хочуть утворити до 1 грудня 2023 року, пише Центр національного спротиву. Навчальний заклад має бути розрахований на 3,5 тисяч людей – це планова штатна чисельність разом із курсантами.

Окупанти створюють заклад на базі училища, яке функціонувало з 2015 року на потреби так званої «армії ДНР».

«Функціонування таких закладів є порушенням міжнародного права, адже такі заклади за фактом вербують мешканців тимчасово захоплених регіонів на війну проти Батьківщини», - зауважили у ЦНС.


Володимир Дедей, ZN.ua





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